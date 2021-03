Az MNB vizsgálja a moratóriumosok helyzetét

Szombat hajnalban véget ér a B. Braun gyöngyösi gyárában a héten indított sztrájksorozat. Egyelőre nem közelednek az álláspontok, a szakszervezet folytatást ígér.

Szerda dél óta a hetedik 2 órás sztrájk zajlik péntek délután az egyszerhasználatos orvostechnikai eszközöket gyártó B. Braun gyöngyösi gyárában, a cég béremelési ajánlatával elégedetlen dolgozók a héten összesen kilencszer állítják meg a gépsorokat. Az akciósorozat utolsó, eddig bejelentett munkabeszüntetése szombat reggel 4 és 6 óra között lesz. László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke szerint, ha még ezt követően sem jön létre megállapodás a helyi szakszervezet és a cég menedzsmentje között, akkor tovább folytatják a sztrájkot. Ennek részleteiről azonban egyelőre nem kívánt bővebbet elárulni. Mint mondta: nagy előre lépésnek tartja, hogy a cég vezetője levélben biztosította őket a további tárgyalási hajlandóságáról. Mint arról többször beszámoltunk: a mintegy 1600 dolgozót foglalkoztató B. Braun a járványhelyzetben elhalasztott műtétek miatt visszaeső megrendelésekre hivatkozva az idén a korábbiaknál kevesebb, mindössze 4,7-5,4 százalékos béremelést ajánlott - legalábbis a vállalatnál legnagyobb létszámban dolgozó szerelék-összeállító munkatársaknak. A helyi Vasas Szakszervezet azonban az összes munkavállaló számára szeretne 8 százalékos alapbéremelést elérni. A sztrájkkövetelések része az is, hogy a bónuszrendszer feltételei legyenek átláthatók és teljesíthetők. A dolgozók szerint ugyanis a cég olyan mennyiségi és minőségi elvárásokat támaszt, amelyet háromnegyedük képtelen teljesíteni. Emiatt a dolgozók február végén már tartottak egy 2 órás figyelmeztető sztrájkot, de ez után sem közeledtek érdemben az álláspontok. Ezért szerdától egy rendhagyó sztrájksorozatba kezdtek a dolgozók. László Zoltán azt mondja: miközben a cég a megrendelések visszaesésére hivatkozik, a dolgozók nem érzik úgy, hogy kevesebb lenne a munka. Sőt, bizonyos területeken az elvárt teljesítménynormákat is emelték. Eközben a cég folyamatosan keresi az új munkaerőt, és egy új üzemegységet is épít. A vállalat szerint viszont a sztrájksorozat tovább rontja a cég pénzügyi helyzetét, kockáztatja a további beruházásokat és így a növekedést, és veszélybe sodorja a jelenleg még felajánlott béremelést is. A B. Braun szerint a szakszervezetnek be kellene látnia, hogy az egészségipar szereplőit különböző módon érinti a koronavírus-válság. Sokan gondolják azt, hogy járványhelyzetben az egészségügyi eszközöket gyártó cégek forgalma növekszik, valójában azonban a műtéti beavatkozások elnapolása számos orvosi eszköz felhasználásának visszaesését eredményezte. Így a B. Braunnál is: a 2021. januári és februári eredmények szerint a Gyöngyösön előállított termékek értékesített mennyisége - darabszám tekintetében – százalékosan két számjegyű visszaesést mutat – hangsúlyozta a cég lapunknak küldött közleményében. Az év eleji nehézségek várhatóan az egész év teljesítményét meghatározzák, mivel az elhúzódó járványhelyzet miatt a kórházi megrendelések számában nem várható jelentős változás – tették hozzá. A vállalat szerint a helyzet súlyosságát fokozza, hogy nem sikerült megegyezni a B. Braun Vasas Szakszervezet képviselőivel, akik elutasították a vállalat által felkínált opciók mindegyikét. Leszögezték: a vállalat a nehéz gazdasági helyzet ellenére egyelőre tartja ajánlatát, amely szerint 4,7-5,4 százalékos alapbéremelést kínál a vállalatnál legnagyobb létszámban dolgozó szerelék-összeállító munkatársaknak, és részükre további bérnövekedési lehetőséget nyújt a teljesítménybónusz-rendszer kibővítésével. Megjegyzik: bérjavaslatuk szerint még az ösztönző teljesítménybónusz elérése nélkül is bruttó 376 904 forint jövedelmet érhetnének el a legalacsonyabb órabérű, betanított munkát végző munkatársak egy ledolgozott hónap után.