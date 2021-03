Demeter Szilárd nincs oda azért, ha művészek politikai szólamokat böfögnek fel

Az Orbán Viktornak pár hónapja antiszemita írásban hűségesküt tevő miniszteri biztos szerint csak a kevésbé ismert vagy nem annyira tehetséges művészek járnak tüntetésre szónokolni.

A tavalyi könnyűzenei stratégia konszenzusnak örvend, még azok is elismerően nyilatkoztak róla akik nem feltétlenül értenek vele egyet világnézeti vagy egyéb kérdésekben - mondta el a Hír TV péntek esti műsorában a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, miniszteri biztos. Demeter Szilárd szerint ennek a koncepciónak a megvalósítására kértek forrásokat az államtól, amelyet végül meg is kaptak. Ennek lesz a része a "könnyűzene társadalmiasítása is, amit mindig levernek rajtam az ellenzéki sajtóban." Ez olvasatában csak annyiról szól, hogy a zenélés örömét kell visszaadni a magyaroknak. Demeter Szilárd megfogalmazta abbeli elvárását, miszerint a művészet és a politikai aktivizmus legyen kettéválasztva, mondván, utóbbinak is megvan a maga helye, "ki lehet menni tüntikézni, énekelni, hergelni a tömeget vagy vezérszónokolni, ezzel semmi bajom nincs.."