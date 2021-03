A rendőrség reagált a Mi Hazánk március 15-re meghirdetett tüntetésére

Amikor a vírus korábban bekerült egy családba, legfeljebb egy embert betegített meg – most viszont mindenkit.

Két-három hetes újszülötteket is kezelnek a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben – mondta a Blikknek Dr. Szabó László, a kórház belgyógyászatának osztályvezető főorvosa. A járvány harmadik hullámában háromszor annyi gyereket kell ellátniuk, mint korábban és közülük többen is lélegeztetőgépre kerültek vagy műtüdő-kezelésre szorultak. A főorvos elmondta, a járvány korábbi szakaszaiban inkább serdülőkorúak voltak, most viszont már fiatalabb életkorban is jönnek. Emlékeztetett: a szakirodalom is azt mondja, hogy az új kórokozó agresszívebb. Ez azt jelenti, hogy amikor a vírus korábban bekerült egy családba, legfeljebb egy embert betegített meg – most viszont mindenkit. Sokkal erősebb a fertőző képessége.