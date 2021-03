Magyar éremeső a budapesti kard világkupán

Házigazdaként 29-28-ra legyőzte a montenegrói Buducnost Podgorica csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének szombati visszavágóján, de 50-48-as összesítéssel a vendégek jutottak tovább.

A párharc első mérkőzését múlt vasárnap a Buducnost nyerte 22-19-re, amely a negyeddöntőben a címvédő Győri Audi ETO csapatával találkozik. Eredmény, nyolcaddöntő, visszavágó: FTC-Rail Cargo Hungaria - Buducnost Podgorica (montenegrói) 29-28 (9-15) lövések/gólok: 60/29, illetve 43/28 gólok hétméteresből: 3/1, illetve 4/4 kiállítások: 6, illetve 6 perc Továbbjutott: a Buducnost Podgorica, 50-48-as összesítéssel.

A hazaiak hosszú idő után újra teljes kerettel álltak fel, de a koronavírusos megbetegedés miatt hiányzó Elek Gábor vezetőedző helyett az FTC Kézilabda Akadémia szakmai igazgatója, Mihály Attila irányította a csapatot. A vendégeknél Tatjana Brnovic, Radmila Petrovic és a szerb Andrea Lekic nem játszhatott. A Buducnost világbajnok brazil kapusa, Barbara Arenhart két perc alatt három lövést védett, erre alapozva csapata 3-0-ra ellépett. Az FTC a kilencedik percben egyenlített (5-5), ám ezt követően 11 percig nem talált be, így ellenfele - Jovanka Radicevic vezérletével - ismét ellépett (5-9). Bár a csereként beállt kapus, Janurik Kinga három védéssel mutatkozott be, csapattársai ezt nem tudták kihasználni, támadásban és védekezésben is sokat hibáztak, ezért az első félidő hajrájában 12-7-es, a szünetben pedig 15-9-es hátrányban voltak. A Ferencvárosnak tíz góllal kellett volna megnyernie a második félidőt a továbbjutáshoz. A 38. percben a montenegróiak időt kértek, mert a magyar csapat lendületbe került, és egy 4-0-s sorozattal megkezdte a felzárkózást, a 41. percben pedig már csak 20-18-as hátrányban volt. A Buducnost megtorpant, és sokáig nem tudott kilábalni a hullámvölgyből, 13 perc alatt csak kétszer talált be, így az FTC-nek Emily Bölk vezérletével egy 9-2-es széria végén sikerült egyenlítenie (21-21). Beállóból rendkívül hatékonyan lőttek a vendégek, ráadásul az Arenhart helyére beállt Armelle Attingré is remekül védett. Az 56. percben - a meccs során először - átvette a vezetést a Ferencváros, ekkor a Buducnost megint időt kért, a visszatérés után pedig tovább lassította a játékot. A házigazdák ismét négyes gólsorozatot produkáltak, de amikor ezt Allison Pineau másfél perccel a vége előtt megszakította, eldőlt a párharc.

Az FTC ezt megelőzően legutóbb 2004 tavaszán nyert mérkőzést a BL egyenes kieséses szakaszában, párharcot viszont a 2002-es elődöntő, a Buducnost Podgorica elleni továbbjutás óta nem tud nyerni. A mezőny legeredményesebb játékosa Jovanka Radicevic volt kilenc góllal, Ema Ramusovic hatszor talált be. Hazai oldalon Emily Bölk öt góllal zárt. A kapusok közül Janurik Kinga kilenc, Barbara Arenhart 15, Armelle Attingré öt lövést védett. Korábban: Győri Audi ETO KC-SG BBM Bietigheim (német) 32-28 (19-16) Továbbjutott: a Győr, kettős győzelemmel (69-48)