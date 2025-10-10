Olimpikonunk 58 éves volt. Pályafutása során kétszeres világbajnoki címet is szerzett.
A csapattal tavaly világbajnok, Tokióban olimpiai bronzérmes Gémesi nem kezdett jól, de háromtusos hátrányból fordítani tudott.
Olyan érzés volt, mintha ő lenne a háromszoros olimpiai bajnok és én az újonc olimpikon - fogalmazott Szilágyi Áron azt követően, hogy váratlan vereséget szenvedett a 32 között a férfi kardozók szombati egyéni versenyében a párizsi olimpián.
A 37 éves magyar vívó nagy csatában, 15-10-re verte a 28 esztendős riválisát.
A 34 éves vívóklasszis a kanadai Fares Arfától kapott ki 15:8-ra.
Különleges évet zár a háromszoros olimpiai bajnok kardvívó, Szilágyi Áron. Egyéni világbajnok lett, belekóstolt az angliai mindennapokba, onnan dirigálta a Vasas vívószakosztályát. Ünnepekről, meghittségről, célokról, boldogságról beszélgettünk vele.
Márton Anna arany-, Szilágyi Áron ezüst-, Pusztai Liza pedig bronzérmet nyert. Vasárnap a női csapat olimpiai részvétele a tét.
A nyolcaddöntőben kiesett Márton Anna a riói olimpia hétfői versenynapján, francia ellenfelével szemben maradt alul.
Aligha véletlen, hogy Szilágyi Áron olimpiai kardvívó a MOL Tehetségtámogató Program egyik reklámarca, hiszen 2006 és 2010 között, fiatal tehetségként maga is a program nyertesei között volt. 2006-os indulás óta több mint háromezer fiatal részesült támogatásban összesen több mint 370 millió forint értékben. Gáborné Haáz Andreával, az Új Európa Alapítvány ügyvezetőjével a programról beszélgettünk.