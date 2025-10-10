Olajozott segítségnyújtás

Aligha véletlen, hogy Szilágyi Áron olimpiai kardvívó a MOL Tehetségtámogató Program egyik reklámarca, hiszen 2006 és 2010 között, fiatal tehetségként maga is a program nyertesei között volt. 2006-os indulás óta több mint háromezer fiatal részesült támogatásban összesen több mint 370 millió forint értékben. Gáborné Haáz Andreával, az Új Európa Alapítvány ügyvezetőjével a programról beszélgettünk.