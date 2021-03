Szerbiában közel kétmillió adag vakcinát adtak már be

Nemzetközi sajtószemle, 2021. március 14.

Daily Telegraph Bár Magyarországon már több mint egymillió oltást adtak be, azaz ebben a tekintetben csupán Málta áll jobban az unión belül, mégsem sikerült feltartóztatni a 3. hullámot. A magyarok továbbra is rekordszámban fertőződnek meg. Két napja több mint 9 ezer embernél lett pozitív a teszt, és újabb 130 áldozatot szedett a járvány, amivel az ország a 3. helyen áll ezen a szomorú világranglistán. Illetve 4., ha az egy főre jutó halálesetek számát vesszük – közölte a John Hopkins Egyetem. Pedig használják az orosz és kínai szereket is, így a beoltottak aránya messze felülmúlja az uniós átlagot. Svéd Tamás, az Orvosi Kamara titkára azonban arra figyelmeztet, hogy az egészségügy immár szinte a teljesítőképessége határán működik. Éspedig azért, mert nincs elég szakember, aki kezelni tudja a lélegeztetőgépeket. Ezért a sajtó szerint immár az orvosok döntik el, hogy ki éljen és ki haljon meg. A ragály olyan kiterjedt, hogy pl. a metró forgalomirányítóit előre veszik az oltásoknál, nehogy leálljon ez a fontos közszolgáltatás. Közben azonban egyre jobban tarol a brit variáns. Ám a bajokat csak tetézi, hogy az AstraZenece újabb késedelmet jelentett be a szállításoknál. Az Orbán-kormány azonban ezzel együtt derűlátó, hogy ellenőrzés alatt tudja tartani a vírust. Azt mondja, az ellátás képes megbirkózni a feladattal, és hogy a napokban érkezett kínai szerek sokat segítenek.

Economist Az olyan nyugati politikusok, mint Salvini, Le Pen és Wilders felülvizsgálták négy évvel ezelőtti álláspontjukat és már nem akarnak kilépni az EU-ból. Minek is hagyná ott országuk a közösséget, amikor azt meg lehet változtatni belülről. Azaz az euroszkeptikusok taktikát váltottak, mivel a Brexit azt mutatta, hogy nem könnyű a kiválás, ráadásul a közvélemény mindenütt szorgalmazza a tagságot. Szóval érdemesebb próbálkozni azzal, hogy a berkeken belül formálják át az uniót. Főleg mivel a Liga és Le Pen pártja már nem számít páriának, sőt, közel jár ahhoz, hogy bekerüljön a kormányba. Salviniból a közvélemény kutatások szerint akár még miniszterelnök is lehet. Hogy francia társa elhódítja az államfői hivatalt, nos, az sincs kizárva, de nem valószínű. A belső fellazítás stratégiája remekül bevált Magyarországnál és Lengyelországnál: mindkettő lelkesen támadja Brüsszelt, de esze ágában sincs, hogy búcsút mondjon a szervezetnek. Hiszen az EU végső soron csupán eszköz, és aszerint változik, hogy éppen kinek a kezében van. A szabályokat bármikor módosítani lehet. Semmiféle alkotmányos előírás nem tartalmazza, hogy a közösség csak liberális irányba fejlődhet, az alapszerződések nincsenek kőbe vésve. Hogy mennyire a politikai szándékok döntenek, az kiderül abból, hogy míg a 2015-ös menekültválság csúcsán a Bizottság kioktatta a kormányokat, hogy nem kerítéseket kell emelni, addig mára sokkal nehezebb lett a bevándorlás. Az euroszkepticizmus azonban csupán Csipkerózsika-álmát alussza. És mivel az unió teljes mértékben átvette a vakcinák beszerzését, ha itt félremegy valami, vagy nem válik be a gazdasági mentőcsomag, akkor Le Pen és Salvini alighanem egymás sarkát tapossa majd, hogy kiaknázza a közfelháborodást. Az emberek egészsége és vagyona forog kockán, és ha bármelyik rosszul alakul, azt a szavazók nem fogják megbocsátani Brüsszelnek.

Deutsche Welle Továbbra is tragikus az EU migránspolitikája, mert a tagállamok blokkolják, hogy itt ésszerű megoldást találjanak. Így továbbra is az elriasztás érvényesül az emberiességgel szemben, ami szégyen. Ezt bizonyította a belügyminiszterek két nappal ezelőtti tanácskozása: írd és mondd, 15 percet szenteltek a leendő menekültügyi megállapodásnak, amelyet a Bizottság már x-edszer vetett fel. Három csoport áll egymással szemben, kibékíthetetlenül. Az egyikbe az olyanok tartoznak, mint Magyarország, amely ideológiai megfontolásokból hallani sem akar migránsokról. A déli államok nem szeretnék, ha az összes menedékérő náluk maradna. Végül pedig a célországok, a németekkel az élen arra panaszkodnak, hogy a legtöbb érkező a végén náluk köt ki, pedig nem is a külső határon vannak. A problémát nem lehet kibekkelni, mert változatlanul sokan jönnek Európába és a táborokban uralkodó nyomorúságos állapotok tarthatatlanok. A belügyminiszterek viszont egyszerűen elfordítják a fejüket és abban bíznak, hogy ebben a járvány a kezükre játszik. És ez be is jön nekik. Közben a görögök képtelenek visszaküldeni Törökországba a menekülteket. Az olaszok pedig erősen visszafogják a tengeri mentőakciókat. Cinikus módon az elrettentés úgy érvényesül, hogy megmutatják a befogadó állomásokon tapasztalható viszonyokat. Tehát nem azon keresztül, hogy a potenciális jelentkezők rájönnek: semmi esélyük sincs Európában maradni. A visszatoloncolás alig-alig működik. Ugyanakkor kilátás sincs „európai megoldásra", igazságos elosztással, gyors eljárással. Ily módon megy tovább a lopakodó katasztrófa az EU külső határain.