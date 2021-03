Késsel támadt egy rendőrre, de az lelőtte

Az európai immunitásigazolás tartalmazni fogja, hogy a tulajdonost beoltották-e már a koronavírus ellen vagy hogy meggyógyult-e belőle, illetve hogy rendelkezik-e negatív teszttel.

Az európai illetékesek célja, hogy a koronavírussal összefüggő új immunitásigazolás, más néven a zöld útlevél a nyári szünet előtt életbe lépjen és megkönnyítse az Európai Unión belüli közlekedést a nyári szezonra - jelentette be vasárnap Thierry Breton, az Európai Bizottság belső piacért felelős tagja. Az európai immunitásigazolás, amelynek elképzelését részletesen szerdán mutatja be az Európai Bizottság, tartalmazni fogja, hogy a tulajdonost beoltották-e már a koronavírus ellen vagy hogy meggyógyult-e belőle, illetve hogy rendelkezik-e negatív teszttel – mondta az uniós biztos a CNews francia hírtévének adott interjúban. "Elektronikus és papír változata is lesz, azokra is gondolva, akik nem akarják erre használni az okostelefonjukat" - tette hozzá. Thierry Breton elmondta: az ingyenes, QR-kóddal ellátott igazolványt minden tagállam nyelvén kiállítják, angol változata is lesz, és az Európai Unió minden tagállamban érvényes lesz. "Azon dolgozunk, hogy június előtt elkészüljön", miután "elsődleges, hogy mindent megtegyünk a turistaszezon megőrzésére" - hangsúlyozta a biztos. Thierry Breton "elfogadhatatlannak és érthetetlennek" nevezte az AstraZeneca vakcinagyártó előző napi bejelentését , miszerint ismételten csökkenés várható az Európai Uniónak szállítandó adagokban. Úgy vélte, hogy "működési zavarok vannak a logisztikai láncolatban", de egyelőre korainak tartja jogi következmények megfontolását. A biztos ugyanakkor bizakodásának adott hangot az európai oltási programmal kapcsolatban, amely szerinte hónapról hónapra gyorsul fel. Emlékeztetett arra, hogy míg januárban 14 millió dózist biztosítottak a tagállamoknak, februárban már 28 millióra, márciusban pedig 60 millióra emelkedett ez a szám. Breton ígérete szerint a második negyedévben havonta 100 millió, nyártól pedig havonta 200 millió adag várható. Thierry Breton "példátlannak" nevezte a gyártási ritmust, amelynek megfelelően egyre több oltóanyag érkezik az Európai Unióba, és megerősítette, továbbra is az a cél, hogy az Európai Bizottság minden tagállamnak annyi adagot tudjon biztosítani, amennyivel nyár végére mindenhol elérhető a közösségi immunitás.