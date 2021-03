A Nagymurányi emlékére

A főpolgármester szerint most már csak az kellene, hogy a kormányhivatal térjen észhez, és adja meg a szükséges engedélyt.

Budapest is készen áll segítséget adni a kormánynak az oltási program zökkenőmentessé tételéhez és felgyorsításához – reagált Karácsony Gergely Facebook-oldalán arra, hogy szombathelyi háziorvosok nyílt levélben kérték , a városi, önkormányzat által létrehozott oltópontokon oltsák a lakosságot . A főpolgármester szerint most már csak az kellene, hogy a kormányhivatal térjen észhez, és adja meg a szükséges engedélyt. Közölte, hogy pénteken, már másodjára levelet küldött a Miniszterelnökség államtitkárának. Ebben azt írta, hogy fővárosi oltópontokat hoznak létre a rendelők megerősítésére a betegszállítást nem igénylő oltandók számára. Ezek működtetését vállalja az önkormányzat. Az oltópontokat az alábbi helyszíneken tervezik kialakítani:

Közölte, hogy a BMSZKI által működtett háziorvosi rendelőkben további 2-3 oltópont kialakítása is megoldható, ha további helyszíneket is be kell vonni. Karácsony Gergely azzal zárta posztját, hogy nincs ellenzéki, meg kormánypárti oltópont, és vagy vegye igénybe a kormány az önkormányzatok által kínált segítséget, vagy adják oda a vakcinát, és majd megoldják maguk az oltást