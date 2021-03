Több ezer munkahelyet szüntet meg a Volkswagen

Meghalt egy tanár Biella városában, egy nappal az oltását követően.

Az északnyugat-olaszországi Piemontban felfüggesztették az AstraZeneca oltóanyagának használatát, miután egy tanár az oltás után egy nappal meghalt – közölték vasárnap a régió egészségügyi hatóságai vasárnap. A férfit szombaton oltották be Biella városában.

Halála körülményeit vizsgálják, az AstraZeneca használatát azonban azonnali hatállyal felfüggesztették.

Azokat, akiket vasárnapra regisztráltak AstraZeneca-oltásra, hazaküldték az oltóállomásokról. A régióban egyelőre csak Pfizer-BioNTech- és Moderna-vakcinával folytatják az oltást. Elővigyázatosságból hozott döntésnek nevezte az AstraZeneca felfüggesztését a tartomány egészségügyi tanácsosa, Luigi Genesio Icardi. Hangoztatta, hogy ez az első haláleset a december végétől beoltott emberek között. Korábban az AstraZeneca két sorozata felhasználását függesztették fel Szicíliában, miután az oltás után néhány esetben vérrögképződést észleltek. Egy katona halála miatt vizsgálatot indítottak. Az írországi egészségügyi hatóságok is bejelentették vasárnap, hogy ideiglenesen felfüggesztik az AstraZeneca cég által a koronavírus ellen gyártott vakcina használatát, amíg új értesülések nem érkeznek az esetleges súlyos mellékhatásáról. Norvégia példáját követve csütörtökön Bulgáriában, Dániában és Izlandon is a felfüggesztés mellett döntöttek, vasárnap pedig Olaszországban is hasonló döntést hoztak. A vakcina használata után egyes pácienseknél súlyos vérrögképződés jelentkezett, de az egyértelmű ok-okozati összefüggést tudományosan még nem igazolták. Egy szombati bejelentés szerint Norvégiában már négy ilyen eset is előfordult. Az írországi felfüggesztést ennek az utóbbi hírnek az alapján tanácsolta az illetékes egészségügyi hatóság „elővigyázatosságból”.

– Az oltások leállítása várhatóan tovább lassítja Európa immunizálását – jegyezte meg a dpa német hírügynökség.