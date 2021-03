Egyre többen mondatnák le Szlovákiában a kormányfőt

Északi szomszédunk koalíciós válságában van olyan vélemény, hogy a járványkezelési vita miatt nemcsak Igor Matovicnak kellene távoznia.

Távozásra szólította fel hétfőn Igor Matovic szlovák kormányfőt a négypárti szlovák kormánykoalíció egyik kisebb pártja, a liberális Szabadság és Szolidaritás (SaS). Richard Sulík pártelnök hétfői sajtótájékoztatóján a miniszterelnök „kaotikus és megegyezéseket be nem tartó” kormányzásával indokolta a kormányfő cseréjét célzó követelésüket. A SaS elnöke nem zárta ki annak lehetőségét sem, hogy szükség esetén ő is távozna a gazdasági tárca éléről. Hozzátette: március 24-éig várják követelésük teljesítését, és ha erre nem kerül sor, elképzelhető, hogy az SaS miniszterei távoznak a kormányból, de nem akarnak előrehozott választásokat. Sulík szerint a koalíció parlamenti többsége nélkülük is megmarad. A szlovák kormánykoalíció legkisebb pártja, az Emberekért hétfőn délután tartott sajtótájékoztatóján csatlakozott az SaS azon felszólításához, hogy Igor Matovic távozzon a kormány éléről. Ugyanakkor Veronika Remisová, a párt elnöke úgy vélekedett: az lehetne a megoldás, ha Igor Matovic és Richard Sulík is távozna posztjáról, mert „egyre nyilvánvalóbb, hogy Sulík és Matovic nem tudja normálisan kezelni a konfliktusokat”. A szlovák kormánykoalíción belül hetek óta feszült a helyzet az egyes pártoknak a járványkezelésről alkotott részben különböző elképzelései, illetve Richard Sulík és Igor Matovic személyes konfliktusai miatt, és azért is, mert a kormányfő a liberálisok ellenében úgy döntött, hogy Szlovákia vásárol az orosz Szputnyik V vakcinából.