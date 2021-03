Zárlatra készül Ukrajna, elkapta a koronavírust a tisztifőorvos is

Fokozta a tüntetők elleni erőszakot és a demonstrációk elfojtására irányuló törekvéseket a mianmari hadsereg, a Tatmadav, miután támadás érte az ország egyik legfontosabb kereskedelmi partnerének és szövetségesének számító Kína üzleti érdekeltségeit.

Vasárnap, a februári puccs elleni tiltakozáshullám eddigi legvéresebb napján, a biztonsági erők - a Myanmar Now című hírportál összesítése szerint - legkevesebb 59 embert gyilkoltak meg. Többségükkel a fővárosban, Rangunban végeztek, ahol ismeretlenek kínai érdekeltségű ruhagyárakat gyújtottak fel vagy vertek szét. Egyes aktivisták szerint a hatalmat bitorló katonai junta rendezte meg a támadásokat, hogy azokra hivatkozva még keményebben léphessen fel a demokrácia viszaállítását követelő mozgalommal szemben. A beszámolók alapján azonban valószínűbbnek tűnik, hogy a háttérben tüntetők állnak, akik azért fordultak szembe Kínával, mert úgy vélik, a szomszédos szuperhatalom a Tatmadav pártján áll. A pekingi rezsim angol nyelvű szócsöve, a Global Times szerint 32 - kínai befektetők érdekeltségében álló - ruhagyárban keletkeztek károk összesen 37 millió dollár értékben, két kínai munkás pedig megsérült. Kína elítélte a gyújtogatásokat, illetve határozott lépéseket követelt állampolgárai és a kínai finanszírozású vállalatok védelmében. Csao Li-csien külügyi szóvivő mindamellett kifejezte abbéli reményét isi, hogy Mianmarban a szembenálló felek alkotmányos keretek között, párbeszéd és tárgyalások útján rendezik nézeteltéreseiket. “A legfontosabb az új véres konfliktusok megelőzése és a helyzet mielőbbi enyhítése” - mondta, ezzel finoman önmérsékeletre szólítva fel a mianmari hadsereget. Elemzők szerint Pekingnek valójában pragmatikus az álláspontja Mianmart illetően: elsősorban az ország stabilitását, a kínai befektetések biztosítását tartják szem előtt és ha érdekeik úgy kívánják, akár a Nobel-békedíjas Aun Szan Szú Csí kormányának visszatérését is hajladóak támogatni. A Tatmadav ezért mindent elkövet, hogy a vasárnapi események ne ismétlődhessenek meg. A mianmari junta tegnapra virradóra az eddigi legdrasztikusabb intézkedéseket hozta meg: az egész országban lekapcsoltatta a mobilinternetet, és statáriumot rendelt el a hat ranguni kerületben is. A szabadságra áhítozó nép azonban folytatja az ellenállást, a vérengzések dacára ismét tömegek vonultak az utcákra, a hatóságok több városban is tüzet nyitottak a fegyvertelen tüntetőkre, legkevesebb hét embert öltek meg. Mianmar története legsötétebb időszakát éli meg, ahogyan azt az elűzött kormány legmagasabb rangú, még szabadlábon lévő tisztségviselője, Man Vin Khain Szan szombati Facebook-videójában megállapította. A politikus azonban azzal igyekezett tartani a lelket a tiltakozóban, hogy azt mondta: közel már a változást hozó hajnal.