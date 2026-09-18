Az érintett csecsemők tünetmentesek, a koraszüléssel veszélyeztetett nőket és újszülöttjeiket átmenetileg más intézmények fogadják.
A Miskolci Fürdők Kft. ügyvezetője korábban azt közölte, az épületben három héttel ezelőtt tartottak elektronikai felülvizsgálatot, akkor a szakemberek mindent rendben találtak.
Az utolsó csepp a pohárban egy tíz halálos áldozatot követelő tűzvész volt Ürümcsiben egy sokemeletes házban.
Az omikron kísértete lebeg Európa felett, ezért egyre több ország jelent be szigorításokat.
Lapunk úgy tudja: már a hét elején kiderült, hogy egy orvos fertőzött, őt azonnal karanténba küldték.
Az egészséges immunrendszer akkor működik a legjobban, ha mikrobáknak van kitéve. De vajon mit tesz a járvány miatt bevezetett zárlat a baktériumokkal szembeni ellenálló képességünkkel?
Ausztria fővárosa egyelőre csak részben enyhít a korlátozásokon, és több járványügyi intézkedés megmarad.
Ausztria fővárosa a kórházakban dolgozók véleményéből és saját tapasztalataiból merít erőt a járvány megfékezéséhez.
A lakhelyelhagyási tilalom mellett az iskolák ismét online oktatásra állnának át. Korlátoznák a tömegközlekedést is, és hétvégi, ünnepnapi menetrendet vezetnének be.
Hiába lettek egy napra kedvezőbbek a számok, elkerülhetetlennek látszik a tavaly tavaszihoz hasonló szigor elrendelése.
Az olasz kormány egy hónap alatt megfékezné a koronavírus-járványt, addig is kiemelten támogatják a vállalkozásokat és a családokat.
A kór terjedését mutató reprodukciós ráta az egész országban jóval túllépte a veszélyességi küszöböt.
A rend őreinek a digitális oktatás idején is be kell járniuk dolgozni.
Ismét szigorítják a koronavírus-járvány miatti korlátozásokat több tartományban hétfőtől, miközben emelkedik a kórházban kezelt betegek száma, a halottaké pedig megközelítette a 100 ezret.
Jól fogynak a fodrászati cikkek is, viszont a vendéglátósok a kormányfő „megfőzését” is kilátásba helyezték, ha megint le kell húzniuk a redőnyt.
Az iskolák ezúttal nem zárnak be, és a munkahelyeknek is nyitva kell maradniuk.
Katasztrofális következményei lennének, ha koronavírus-járvány miatt újabb országos zárlatot rendelnének el Nagy-Britanniában – figyelmeztetett a miniszterelnök.
A koronavírus miatt zárlat alá helyezték az 58 milliós lakosságú közép-kínai régiót, ahonnan kilépni sem lehet.
Kilenc várost vont zárlat alá a kínai kormány a gyorsan terjedő, tüdőgyulladással járó betegség terjedése miatt. A kór eddig 25 áldozatot követelt.
A székesegyház padlásán olyan elektromos kábelek futottak, amiknek semmi keresni valójuk nem volt ott. A lift szerkezete is rövidzárlatos lehetett - ezt sem zárják ki a szakértők.
Egész napra lezárták hétfőn London egyik repülőterét, a pénzügyi központ tőszomszédságában működő Cityt, mivel előző nap II. világháborús német bombát találtak a repülőtér közvetlen közelében - írja az MTI.
Leszakadt egy kamion felépítménye a Ferihegyi repülőtérre vezető úton hétfő délután, amikor a jármű egy magasságkorlátozó kapunak hajtott. Az utat a mentés, helyszínelés idejére mindkét irányban lezárták - tájékoztatta a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-t.
Szalagkorlátnak ütközött, majd árokba hajtott egy kamion az M1-es autópályán Nagyszentjános térségében az Ausztria felé vezető oldalon, a kamionon szállított több tonnás betonelemek a pályára estek - tájékoztatta a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője csütörtök reggel az MTI-t. Az autópályát Ausztria felé lezárták.
Kamionok ütköztek össze az M1-es autópályán a 103-as kilométernél az Ausztria felé vezető oldalon, amelyet a helyszínelés és a műszaki mentés idejére teljes szélességében lezártak - tájékoztatta a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője kedden kora délután az MTI-t. A balesetben egy ember megsérült.
Az anya és három gyereke közel másfél éve lakott albérletben Apcon, egy Heves megyei kistelepülésen. A 14 éves Krisztián és 12 esztendős öccse egy hatvani iskolába járt, egyéves kistestvérükkel gyesen volt az édesanyjuk – írja a Bors.
Baleset miatt lezárták az M2-es autóút főváros felé vezető oldalának egy szakaszát Göd és Dunakeszi között péntek délután. Egy lakókocsit vontató autószállító tréler borult fel - közölte a rendőrség. A balesetben senki nem sérült meg. Az autóút Budapest felé vezető oldalát helyszínelés és a műszaki mentés idejére zárták le, a forgalmat a közeli benzinkút szervizútjára terelik.
Egy hosszú szakaszon lezárják Budán a rakpartot szombaton egész nap, a forgalomkorlátozást csupán vasárnap reggel oldják fel - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.
Az egészségügyi személyzet körében kimutatott kanyarómegbetegedések miatt zárlatot rendeltek el a makói kórház fekvőbetegeket ellátó osztályain és sürgősségi részlegein - jelentette be a helyszínen a Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának vezetője szombaton. Ellenőrizni kell a Romániával határos megyékben az egészségügyi dolgozók a kanyarófertőzés ellen is védettséget biztosító oltásának dokumentációját, azokat pedig, akik nem kaptak második oltást, be kell oltani - ezt már az Országos Tisztifőorvosi Hivatal közölte a hírre reagálva.
Három tanuló került kórházba fertőző agyhártyagyulladással az egyik ungvári iskolából, a tanintézetet egy hétre bezárták - adták hírül hétfőn kárpátaljai hírportálok.