Szabad szemmel: A Fidesz csak egy csúnya tünete volt az Európai Néppárt problémájának

A megmaradt tagok eltérő érdekeik folytán továbbra is megosztottak maradnak a jogállam kérdésében.

Kicsit sokáig tartott, amíg az Európai Néppárt (EPP) megszabadult a Fidesztől, de a szövetség, a tagok eltérő érdekei folytán továbbra is megosztott marad a jogállam kérdésében. Ezt jósolja az a tanulmány, amely a lap vita rovatában jelent meg. A szerzők: Lise Herman, Julian Hoerner és Joseph Lacey az Exeteri Egyetem, a London School of Economics, illetve dublini University College tanárai rámutatnak, hogy Orbán Viktor választási autokráciává alakította át Magyarországot, amivel szembement az EU alapvető értékeivel. A pártcsalád mégis éveken át elviselt minden bírálatot ez ügyben, illetve leszavazta az EP határozati javaslatait a magyar kormány elítélésére. Azért védelmezte a szélsőjobbos Orbán-kabinetet, mert az cserében támogatta az EPP programját Strasbourgban és segített megszerezni fontos posztokat. 2011-19 között a kontinentális törvényhozók 24 esetben döntöttek az európai alapjogokat érintő kérdésekben, ezek közül négy közvetlenül Magyarországra vonatkozott, 7 esetben pedig olyan tagokra, mint Lengyelország és Szlovákia. Amikor valamilyen formában a magyar kérdés volt napirenden, az EPP-képviselői 20 százalékkal kevesebben szavazták meg az indítványt, mint a többi ügyben, azaz nyugodtan feltételezni lehet, hogy itt mind a négyszer valamiféle háttér megállapodás működhetett. De emellett az is szerepet játszott, hogy az elemzések szerint 1. ha egy középjobb párt hatalmon van, akkor 20 százalékkal kisebb a valószínűsége, hogy ütközik radikális szövetségeseivel. Ellenzékből inkább hajlandó az összecsapásra. Az ok alighanem az, hogy nem akar ártani a hivatalos kapcsolatoknak, még akkor sem, ha a másik fél a tekintélyuralom felé tart. 2. A liberális demokráciát nem annyira forszírozó rendszerek küldöttei kevésbé kaphatóak az alapértékek megóvására. Lehet, hogy a viszonzás reményében, már ha legközelebb az ő országuk kerülne pellengérre. 3. Az ilyen képviselőket a jelek szerint ideológiai megfontolások is a véd- és dacszövetségre ösztökélik, mert a spektrum szélsőjobbos széléhez közelebb eső pártok szintén nem nagyon jeleskedtek, amikor a kulcsfontosságú normákért kellett kiállni. Az euroszkeptikussokkal ugyanez a helyzet. 4. Fontos a földrajz is, mert a visegrádiaknál a 27 százalékkal többen utasították el az esetleges szankciókat, mint a néppárti társak. Ezzel szemben nagyon is szorgalmazták a demokrácia területén visszalépő kormányok megbüntetését a belga, finn és holland képviselők, akik liberálisabb és jogállamot inkább fontosnak tartó országokból érkeztek. Az európai értékek szempontjából kedvező, hogy a jobboldal érdeke változhat, és ezt igazolja, hogy kitették a Fideszt, miután annak tagsága egyre jobban kikezdte az EPP hitelét, ráadásul Orbán mind harciasabb lett a Néppárt vezetőivel szemben. A pártcsalád általában egységesen voksol, de amikor az alapértékekről esett szó, ez az egyetértés visszaesett 67,3 százalékra. Magyarország esetében pedig még nagyobb volt az ellentét: átlagosan csak 59 százalék fogadta el az előterjesztett kezdeményezést. És még valami: ahogy haladt az idő, úgy ütközött ki egyre inkább, hogy mennyire eltérő az ország megítélése a szövetségen belül. A Fidesz kilépése után a Néppártnak elvileg nem érdeke, hogy eltűrje, amikor valamelyik tagja az alapértékeket támadja. Ám erre aligha lehet számítani, mert változatlanul az eltérő érdekek és ideológiai szempontok diktálnak. És a belső választóvonalak csak még markánsabbá válnak. Európában nyomul a szélsőjobb, ezért a középjobb tovább tolódik jobbra és mind borúlátóbb lesz az integráció kapcsán. Ily módon aligha lesz képes egységesen megnyilatkozni a normák védelme ügyében, noha a Fidesz már nem tagja a frakciónak.