Sokat nyert a lottón – Ezzel magyarázza a polgármester, miért él jólétben

Miközben a Fidesz oltásellenességgel vádolja a baloldalt.

„Szándékainkkal teljes mértékben megegyezik az a törekvés, mely szerint a város közintézményeiben kialakítandó oltópontokon valósuljon meg minél több lakos Covid-19 elleni védőoltása. Háziorvosi rendelőink tömeges oltásra alkalmatlanok” – olvasható abban a nyílt levélben, amit 27 szombathelyi háziorvos jegyzett, s amit a város ellenzéki polgármestere tett közzé vasárnap a Facebook-oldalán. A doktorok így foglaltak állást abban a vitában, ami a múlt héten alakult ki Szombathely és a megyei kormányhivatal között. Mint arról a Népszava is beszámolt, Nemény András polgármester szerdán jelentette be: a helyi háziorvosok több mint kétharmadának kérésére a szombathelyi önkormányzat 17 oltópontot alakít ki, így akár ezer embert is be lehet majd oltani naponta. Ahogy azt a polgármester lapunknak is elmesélte, a járási tisztifőorvosnak egy bejárás során kellett volna átvennie az oltóhelyeket, ám hiába várták, nem jelent meg, s Harangozó Bertalan kormánymegbízott is elérhetetlenné vált, majd egy közleményben baloldali "zavarkeltésnek" minősítette az ajánlatot. Hasonló elutasításban volt része több fővárosi ellenzéki kerületvezetőnek is. Déri Tibor, Újpest momentumos polgármestere a Népszavának azt mondta, 40 millió forintból alakítottak ki ők is oltópontokat, amelyeket március 6-án hitelesítettek is. Használatukkal naponta 600 helybélit tudnának beoltani a kerület háziorvosai megduplázva ezzel a jelenlegi hatékonyságot. A kerület felvetéseire nem érkezett válasz, a főpolgármester ajánlatait pedig egyenesen komolytalannak minősítették kormányoldalról. Az önkormányzatok által javasolt oltópontok felállítása nemcsak Szombathelyen vált szakmai helyett politikai kérdéssé. Déri Tibor, a IV. kerület vezetője március elején – a kormány hétvégi oltási tervének összeomlásakor – kérte, adják oda kerületének az újpestieknek járó vakcinamennyiséget, s bízzák az önkormányzatra annak beadását. – Válaszra sem méltattak: sem a kabinet, sem a szaktárca, sem a kormányhivatal nem reagált – mondta megkeresésünkre a IV. kerület polgármestere, aki hozzátette: az oltás felpörgetésére nagy szükség lenne, ugyanis Újpesten még a 70 évnél idősebb, krónikus betegek beoltását sem sikerült megoldani a polgármester szerint. Még február közepén hozta nyilvánosságra a főváros a maga oltási tervét, majd a hónap végén kérte a Budapestnek járó vakcinamennyiség átadását Karácsony Gergely főpolgármester, előbbit György István államtitkár, az országos oltási munkacsoport vezetője – egyébként a fővárosi kormányhivatal korábbi vezetője – komolytalannak nevezte. Karácsony Gergely a kormányzati oltási terv összeomlásakor Soproni Tamással, Terézváros polgármesterével és a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének társelnökével levélben ajánlotta fel Orbán Viktor miniszterelnöknek a budapesti kerületek segítségét: többek között új oltópontokat javasoltak. Orbán Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára válaszában feleslegesnek nevezte az ajánlatban foglaltakat, állítva, hogy a kormány oltási tervében kijelölt oltópontokon kívül nincs szükség újabb helyekre. Ennek ellenére Karácsony most vasárnap ismét felajánlotta a főváros segítségét, egyúttal kijelentve, „nincs ellenzéki, meg kormánypárti oltópont, a kormány szálljon le végre a magas lóról”. Mindeközben több fideszes városvezető arról számolt be az elmúlt hetekben, hogy milyen hatékonyan együtt tudnak működni a kormányhivatallal az oltás szerverezésében. A 16. kerületben például keddtől az önkormányzat által felállított oltóponton is elkezdődik a helyiek beoltása. Már, ha lesz elegendő oltóanyag, mely nemcsak Újpesten hiánycikk, hanem Újbudán is, ahol a Szent Kristóf szakrendelőbe – Bakai-Nagy Zita, a XI. kerület ellenzéki alpolgármesterének Facebook-bejegyzése szerint – március eleje óta nem szállítottak vakcinát, ahogyan – a Telex értesülése alapján – a XIII. kerületi Szegedi úti rendelőintézetbe sem.