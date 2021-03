Fucsovics nagy csatában jutott tovább Dubajban

A magyar teniszező szetthátrányból fordítva győzte le a kanadai ellenfelét.

Fucsovics Márton második fordulóba jutott az 1,9 millió dollár (650 millió forint) összdíjazású dubaji keménypályás férfi tenisztornán, miután hétfőn háromszettes győzelmet aratott a kanadai Vasek Pospisil felett. A 29 éves magyar játékos és egy évvel idősebb riválisa ezt megelőzően a 2018-as francia nyílt bajnokságon találkozott egymással főtáblán, akkor három szettben Fucsovics győzött salakon. Ezenkívül volt még egy összecsapásuk, tavaly a párizsi ezres viadal selejtezőjében, kemény borításon is a magyar örülhetett. Ezúttal nem kezdett jól az ATP-rangsorban 44. nyíregyházi teniszező, ugyanis ellenfele, a világranglistán 65. Pospisil 2:1 után máris brékelőnybe került. Fucsovicsnak 4:2-es hátrányban hat fogadóesélye volt, ám a kanadai mindet hárította - 0-40 után sorozatban hármat -, ez pedig akkora lendületet adott neki, hogy semmire elvette a magyar éljátékos szerváját, és 38 perc alatt előnybe került. A második szett sokáig hasonlóan alakult, mint az előző: Pospisil 2:1-es vezetésénél ismét elvette Fucsovics adogatását, majd 4:2-es előnyben volt, amikor a magyar játékosnak fogadóesélyei voltak. Ezúttal ezek közül a harmadikkal élni tudott, és kiegyenlített; majd 5:5-nél az egyre jobban játszó Fucsovicsnak egyetlen bréklabda is elég volt ahhoz, hogy előnybe kerüljön, saját adogatását pedig semmire hozva egyenlített. A döntő szettben 2:1-nél ezúttal nem került brékhátrányba a magyar játékos, mert két fogadóelőnyt is hárított. Öt játékkal később aztán - ismét harmadik lehetőségével élve - Fucsovics megint elvette Pospisil adogatását, majd könnyedén kiszerválta a 133 perces találkozót. „Ez nem igazán az én napom volt, nem jellemző rám, hogy dobom az ütőt, vagy elütöm mérgemben a labdát” – értékelt a találkozót követően az MTI-nek Fucsovics, aki a mérkőzés közben egy alkalommal messzire hajította ütőjét. Meglátása szerint a győzelmét annak köszönhette, hogy a meccs második felére összeállt a koncentrációja, és már semmi más nem érdekelte, csak hogy nyerjen.

„Valamit jól csinálhattam, mert nyertem” – tette hozzá a Davis Kupa-válogatott kiválósága.

Kiemelte, a benne lévő feszültség ellenére is voltak klasszismegoldásai, 150 km/h-s nyerő ütései, elütései, sőt még ejtett röptéje is, amit ritkán szokott előhúzni. „Már kezdem megszokni ezeket az éjszakai meccseket, és azt is, ami könnyebb, hogy mi teniszezők ünnepnapokon is ütjük a labdát , de ha éjfél körül mégis győztesként jöhetsz le a pályáról, az azért jó érzés.. Vasek Pospisillel megint nagy meccset játszottunk, nagy tempót diktált, minden erőmre, összpontosításomra szükség volt ezen a mérkőzésen” – írta Fucsovics Márton a Facebook-oldalán. A magyar teniszező a második fordulóban a hatodik helyen kiemelt, világranglistán 15. spanyol Pablo Carreno Bustával találkozik, akiről azt mondta, igen nehéz ellenfél, mert az alapvonalon nagyon stabilan játszik, de azon lesznek a stábjával, hogy kitaláljanak valamit ellene. Fucsovics közép-európai idő szerint várhatóan 13 óra körül lép pályára kedden.