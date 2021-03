Közel ötezer új koronavírus-fertőzöttet találtak, 143-an haltak meg itthon

A főpolgármester szerint nem Budapesten a legrosszabbak a fertőzöttségi számok.

A számok mindenekelőtt tragikusak, az egész országban, és nagyon aggasztóak Budapesten is - közölte kedd reggeli Facebook-posztjában Karácsony Gergely. A politikus a tekintélyes német Robert Koch Intézet iránymutatására alapozva a következőt számolta ki: a 100 ezer lakosra eső heti 100 fertőzött fölött egy adott régió, vagy ország nem tudja kontrollálni a járványt, ezért kell korlátozásokat bevezetni. Budapest ebből a szempontból a 400-600 közötti sávban van a legtöbb megyével együtt. Pest megye, Fejér, Győr, Nógrád a 600-800 közötti sávban és két megye, Somogy és Komárom a 800 fölötti sávban az általa ismert utolsó statisztika alapján. A helyzet tehát mindenhol nagyon rossz, vagyis egyáltalán nem megnyugtatásnak szánom a tényt, hogy az országon belül mégsem a legnépesebb Budapesten a legrosszabb - jelentette ki. Karácsony Gergely ugyanakkor megemlítette, nincsen a kormánynak olyan szándéka, hogy Budapestet illetően újabb korlátozásokat vezessen be. Úgy látja, a kellő mértékű átoltottságig továbbra is szükség lenne tömeges tesztelésre, kontaktkutatásra, tiszta és világos kommunikációra. Hozzátette, a Fővárosi Önkormányzat felajánlotta segítségét az oltások felpörgetéséhez, "ha hagynák."

"De nekünk az is jó, ha ideadják a vakcinákat, és engedik, hogy megoldjuk magunk a budapestiek oltásának felgyorsítását." - zárta Facebook-posztját a főpolgármester.