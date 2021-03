Más lesz az idei Oscar-gála, bezuhant a Grammy-díjátadó nézettsége

A koronavírus mindenre hatással van.

Az áprilisi Oscar-díjátadón a pandémia miatt csak az előadók, a jelöltek és a jelöltek vendégei lehetnek jelen a gála helyszínén - jelentette be hétfőn az amerikai filmakadémia csaknem tízezer tagjának elküldött levelében a testület elnöke az MTI szerint

A magyar állami hírügynökség szerint David Rubin azt is közölte, hogy az Oscar-díjkiosztó ceremóniával kapcsolatos egyéb tömeges rendezvényeket is lemondják: nem rendezik meg a jelöltek hagyományos közös díszebédjét és a kormányzók bálját sem a díjak átadása után. A 93. Oscar-díjátadó gálát április 25-én tartják Los Angelesben. Rubin még a jelölések bejelentése előtt elmondta, hogy a Dolby Színház mellett ezúttal egy másik helyszínről is jelentkezik a műsor: a belvárosi Union Station pályaudvarról. A pandémia elleni védekezés jegyében, az alkotók és a szervezők biztonsága érdekében az Oscar-jelölt produkciók vetítései is elmaradnak, nem rendezik meg a legjobb nemzetközi filmes kategória jelöltjeinek koktélpartiját, és nem szerveznek nyilvános találkozókat a rövidfilmes, dokumentumfilmes, animációs, nemzetközi filmes, valamint sminkes és fodrász kategóriába bejutott jelöltekkel. Továbbá elmarad a hagyományos nagyszabású londoni és New York-i Oscar-díjkiosztónéző parti is. Rubin ugyanakkor azt ígérte levelében, hogy az Oscar-műsor "egyedülálló és emlékezetes" lesz, mivel ideális producertrióra bízták a programot: Jesse Collins, Stacey Sher és Steven Soderbergh dolgozik rajta. Idén a legtöbb, 10 Oscar-jelölést David Fincher fekete-fehér, Hollywood 1930-as éveiben játszódó alkotása, a Mank kapta, amelyet hat-hat jelöléssel követ Aaron Sorkin A chicagói 7-ek tárgyalása, Chloé Zhao A nomádok földje és Darius Marder A metál csendje című filmje.



A 93. Oscar-gálát az ABC televízió közvetíti élőben, és több mint 225 ország és térség televízióiban látható.

Nagyot zuhant a Grammy-díjátadó nézettsége

A tavalyihoz képest 53 százalékkal kevesebben voltak kíváncsiak az amerikai lemezakadémia díjainak vasárnapi átadására - írja ugyancsak az MTI. A Variety.com beszámolója felidézte, hogy 2020-ban 18,7 millió néző látta a zenei díjátadót, és már ez is visszaesés volt a 2019-es 19,9 millió nézőhöz képest. Idén azonban soha nem tapasztalt mélységbe zuhant a nézettség. A Nielsen közvéleménykutató felmérése szerint 8,8 millióan ültek a képernyő elé a Grammy-ceremónia miatt. A 63. Grammy-gála házigazdája Trevor Noah volt, az előadók között szerepelt Harry Styles, Taylor Swift, Dua Lipa, a BTS, Billie Eilish, Post Malone és Megan Thee Stallion is. A zenei díjátadó eddigi mélypontja 2016-ban volt, amikor 17 milliós közönséget érdekelt a show. A Variety.com ugyanakkor megjegyezte, hogy a gálaműsor volt aznap este a legnagyobb nézettségű program, és a tévéközvetítés mellett a tavalyi műsorhoz képest 83 százalékkal többen követték a díjátadó élő streamingjeit. A közösségi médián is központi téma volt, 77 milliárd bejegyzést fűztek hozzá. A műsor sztárjai öt helyszínről jelentkeztek be, valamint előre felvett zenés videókkal szerepeltek. Négy helyszínről az előadók szórakoztatták a közönséget, az ötödik helyszínen pedig a díjátadás zajlott. A Grammy-díjátadót eredetileg január 31-re hirdették meg, de a pandémia miatt a lemezakadémia a halasztás mellett döntött, és közönséget sem hívtak a rendezvényre.