Vezet az ellenzék a Fidesszel szemben

A kormánypártokkal szemben álló ellenzéki pártok közül a Jobbik és a DK tudhatja maga mögött a legtöbb szavazót.

A hat együttműködő ellenzéki párt - ha csak egy hajszállal is - de megelőzi a Fideszt: utóbbi meccs 37-36 százalékon áll. Valamivel szűkült az ellenzék előnye, decemberben 4, a múlt hónapban 2 százalékponttal volt több támogatója, mint a kormánypártoknak.

Bővült a Fidesz tábora és a párt támogatottsága is elmozdult a mélypontról, a decemberi 30 százalék után februárban 31, most 33 százalékra nőtt a szavazóbázisa a teljes népességen belül - derül ki a ZRI Závecz Research Intézet március első felében, az ország felnőtt lakossága körében végzett közvélemény-kutatásából. Az adatok szerint tovább erősödött a Jobbik is, tavaly év végén 7, egy hónappal ezelőtt 9 százalékon állt, most 11 százalékon. A DK februárban a választókorúak 10 százalékára számíthatott, ezúttal 11 százalékra. A DK és a Jobbik tehát holtversenyben az ellenzéki oldal legerősebb pártjai, mögöttük a Momentum áll, az előző hónapokéval azonos, 6 százalékos táborral. Az MSZP támogatottsága nem változott, ezúttal is 5 százalékot kapott. Ebben a hónapban az LMP és a Mi Hazánk azonos, 2-2 százalékot ért el, a Párbeszéd és a Kétfarkú Kutyapárt 1-1 százalékot. Aktivizálódtak a választók, a februári 32 százalékról 27 százalékra csökkent azok aránya, akiknek nincsen kedvelt pártjuk.



A biztos pártválasztók csoportjában a Fidesz 46 százalékos, a második helyen a DK áll, 16 százalékkal. A Jobbik a sorban a harmadik, az aktív szavazók 14 százalékára számíthat, a Momentum 9 százalékra. Az MSZP 7 százalékos a biztos pártválasztók körében, a Mi Hazánk 3 százalékos. Az LMP és a Párbeszéd 2-2 százalékot kapott az elkötelezett szavazói körtől, a Kétfarkú Kutyapárt 1-1 százalékot.

A hat együttműködő ellenzéki párt - ha csak egy hajszállal is - de megelőzi a Fideszt: utóbbi meccs 37-36 százalékon áll. Valamivel szűkült az ellenzék előnye, decemberben 4, a múlt hónapban 2 százalékponttal volt több támogatója, mint a kormánypártoknak.

A Mi Hazánk és a Kétfarkú Kutyapárt tábora kitartó marad ebben a szűkített pártlistás versenyben is: 2 illetve 1 százalékot vonzanak. A biztos választók körében, csakúgy, mint a múlt hónapban az ellenzéki közös lista 50 százalékon áll, a kormánypártoké 47 százalékon.