A lakosság több mint fele beoltatná magát

A kormányhivatal egészségügyi bírság címén szabta ki az összeget.

Egymillió forintos egészségügyi bírságot szab ki a Pest Megyei Kormányhivatal a koronavírus elleni oltás beadását megtagadó erdőkertesi háziorvos praxisára - közölte a kormányhivatal. Azt írták: "az erdőkertesi háziorvos oltásmegtagadása ellentmond az orvosszakmai, etikai és a jogi előírásoknak is. A Pest Megyei Kormányhivatal folyamatosan gondoskodik a háziorvos praxisához tartozó páciensek beoltásáról, mindenki meg fogja kapni az oltást - emelték ki. Hozzátették: a Magyar Orvosi Kamara elnöksége a hippokratészi esküvel ellentétesnek tart minden olyan megnyilvánulást, amely oltásellenes, valamint rombolja az egészségügybe vetett bizalmat. A Pest Megyei Kormányhivatal számára sem tolerálható, ha megtagadják az életmentő oltások beadását - írták. Ahogyan arról mi is beszámoltunk , az erdőkertesi háziorvos, Kiss Csaba több okból döntött úgy, hogy nem olt koronavírus ellen. Szerinte egyrészt káosz van az oltások elrendelésében, abban, hogy mikor kit kell oltani. Ez ráadásul hétről hétre változik. Kifogásolta az is, hogy a kínai vakcinának nincs európai engedélyezése. – Az összes engedélyezett is tulajdonképpen nem törzskönyvezett gyógyszerkészítmény, tehát majdhogynem klinikai kipróbálási fázisban vannak – mondta, hozzátéve, hogy ez járványhelyzetben megengedett, de ő nem nagyon szeretne „gyógyszerkipróbálásokban részt venni”. A harmadik ok, hogy a rendelő nem alkalmas az oltásra: ott nincsenek olyan körülmények, hogy úgy tudjanak oltani, hogy ne a járvány terjedéséhez járuljanak hozzá, hanem a megelőzést segítsék. Náluk két orvos és két fogorvos rendel, a váróhelyiség félig-meddig közös. Váltott rendelésben vannak, így bármikor bejöhet egy covidos beteg. A váróhelyiségük túl kicsi, hogy megfelelő távolságot tartsanak. Ugyanakkor nehezményezte azt is, hogy a szervezést is a háziorvosokra testálják: nekik kell fölhívni a pácienseket és beosztani őket, ami jelentős terhelést jelent, de sok plusz költséggel is jár, amit a háziorvosnak senki nem kíván megfizetni. A telefonköltséget ugyan el tudja számolni, de a személyi jövedelemadót neki kell megfizetnie.