Utazáskönnyítő uniós vakcinaigazolvány a láthatáron

Digitális zöldigazolványt adna a EU-n belüli szabad utazásra készülő európai polgárok kezébe az Európai Bizottság. Az uniós jogszabályok előterjesztéséért felelős testület reméli, hogy már júniusban használni lehet az EU27-ekben érvényes tanúsítványt, ha a tagállamok és az Európai Parlament rekordidő alatt elfogadják a bevezetésére vonatkozó rendeletet. A dokumentum valójában háromféle igazolványt foglal magában: egy oltási igazolványt, egy tesztelési igazolványt, és egy Covid-19 fertőzésből való felgyógyulást bizonyítót. A két utóbbi arra szolgálna, hogy azok is részesüljenek a digitális zöldigazolvány előnyeiből, akiket valamilyen oknál fogva nem oltottak be. Ők egy esetleges határellenőrzés során dokumentálni tudnák, hogy van negatív koronatesztjük, illetve átestek a betegségen, ezért nem kell karanténba vonulniuk vagy egyéb korlátozásokkal számolniuk. A bizottsági javaslat szerint minden zöldigazolvánnyal utazót azonos jogok illetnének meg, feltéve, hogy az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által jóváhagyott vakcinával oltották be. Egyes tagállamok azonban határozhatnak úgy, hogy ezeket a jogokat kiterjesztik azokra az európai polgárokra is, akik EU-s forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező készítményeket kaptak, például orosz vagy kínai oltóanyagot. Annak eldöntése is a tagországok hatáskörébe tartozna, hogy az igazolás tulajdonosai milyen korlátozások alól mentesülnének, de ezeket a mentességeket minden utazóra egyformán kellene alkalmazniuk. Az ingyenes dokumentumot digitális és papír formátumban egyaránt kiállítanák. Mindkét változat QR-óddal működne, és csak a legszükségesebb információkat - például az oltóanyag nevét és gyártóját - tartalmazná, hitelességét pedig digitális aláírás biztosítaná. A Bizottság javasolja, hogy azoknak is adjanak ehetőséget az oltási igazolvány beszerzésére, akiket a zöldigazolvány megjelenése előtt oltottak be, és ha olyan oltási igazolványt kaptak, amely nem felel meg az uniós szabványoknak, kérhessenek újat. Az elképzelés szerint a tanúsítvány minden EU-s tagállamban érvényes lenne, de bevezethetik Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában és Svájcban is. Minden uniós polgár és családtagja számára kiállítható lesz, állampolgárságtól függetlenül. Amint az Egészségügyi Világszervezet (WHO) bejelenti, hogy a világjárványnak vége, az Európai Unió felfüggesztené a digitális zöldigazolvány használatát, áll a javaslatban. A kezdeményezést bemutató Ursula von der Leyen bizottsági elnök közölte, hogy az Európai Unió kész lesz veszélyhelyzeti lépéseket tenni, ha úgy ítéli meg, hogy nem tudja biztosítani a kontinens oltóanyag-ellátását. Értésre adta, hogy ez teljes exporttilalmat jelenthet azokba az országokba, amelyekbe vakcinákat szállít az EU, de viszonzásul semmit sem kap onnan.