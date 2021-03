Száz nap alatt 25 millió oltásnál tartanak Nagy-Britanniában

Mély válságba jutott a vallettai baloldali kormány hitelessége - állítja az Európai Néppárt. Az Európai Parlament konzervatív frakciója szerint „sokkoló és példátlan”, hogy Daphne Caruana Galizia máltai oknyomozó újságíró meggyilkolásában vezető politikusoknak is szerepük lehetett, ugyanakkor a felelősök és az ügy felderítését akadályozók közül többen szabadlábon vannak. Az állásfoglalás a gyilkosság eddigi egyetlen elítéltjének vallomására utal, amely megdöbbentő részleteket tár fel a korrupcióról, a politika, az alvilág és az igazságszolgáltatás összefonódásairól. Vince Muscat februárban vádalku keretében 15 év börtönt kapott, így kedden már tanúskodhatott a bíróságon a Degiorgio fivérek perében. A bérgyilkos, aki elhelyezte a pokolgépet az oknyomozó újságíró autójában, a társaitól hallottak alapján állítja, hogy benne van az ügyben Chris Cardona volt gazdasági miniszter és Keith Schembri, az előző kormányfő kabinetfőnöke. Az áldozat mindkettejükről írt leleplező cikkeket. A vád tanúja elmondta, akkor is felrobbantották volna a riporter kocsiját, ha más is vele utazik aznap, 2017. október 16-án. Beszélt arról, hogyan kapták meg borítékban a beígért 120 ezer eurós (jelenlegi árfolyamon mintegy 45 millió forint) vérdíjat. Utóbb kevesellték az összeget, és bosszankodtak: ha tudják, hogy a célszemély ilyen fontos, sokkal többet kértek volna. A sikeres „akciót”, a védtelen középkorú asszony megölését, egy elegáns étteremben akarták megünnepelni, de óvatosságból végül lemondták a vacsorát. A vallomásában felbukkan egy bizonyos David Gatt, nyomozóból lett ügyvéd, aki Cardonával közös praxist tartott fenn, később politikussá előlépő társának „ügyeit intézte”. Olyan pikáns részlet is elhangzott, hogy Gatt 300 gramm kokaint tartott irodájának álmennyezetében. Az érintettek tagadnak, ám a szálak további bűncselekményekhez vezetnek. Az omertát, a hallgatás parancsát megtörő maffiózó elárulta, hogy már a két-három évvel a merénylet előtt is kaptak megbízást az újságírónő megölésére. Akkor Kalasnyikovval akartak végezni vele, de nem jött meg az előleg, így lefújták a támadást. Cardonáról, aki tavaly nyárig a kormányzó Munkáspárt alelnöke volt, úgy fogalmazott a tanú, hogy megbíztak benne, mert korábban benne volt egy másik „nagy balhéban” is. Részleteket nem közölt, de a Times of Malta napilap feltevése szerint egy máig megoldatlan, 2010-es bankrablásról lehet szó. A tettesek valószínűleg ugyanazok az alvilági figurák voltak, akik később az újságírónő felrobbantásához szerezték a bombát Szicíliáról – ezért nemrég letartóztatták őket. Vince Muscat a bíróságon kijelentette: ebben az ügyben érintett egy jelenlegi miniszter is.