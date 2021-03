Valószínűleg nem rasszista támadás áll a georgiai lövöldözés mögött

Egyelőre négy gyilkossággal vádolták meg a férfit, aki azt vallja, szexuális függősége miatt ölt meg több embert is Atlanta térségében.

A 21 éves illetőt jelenleg azzal gyanúsítják, hogy kedden három helyszínen nyolc embert ölt meg különféle masszázsszalonokban. A gyanúsítottat kedd este rövid rendőri üldözés után vették őrizetbe.



A rendőrség azt feltételezi, a fiatal korábban járhatott is ezekben a létesítményekben. "Azt mondta a nyomozóknak, hogy a bűncselekmények nem faji indíttatásúak voltak" - közölte a helyi seriffhivatal. Az eddigi információk szerint a gyanúsítottnak nem voltak társai, egyedül gyilkolt. A rendőrség most mindenesetre fokozott védelmet biztosít az ázsiai masszázsszalonok környékén. Noha nem érkezett konkrét fenyegetés, a lépéssel az állampolgárok biztonságérzetét szeretnék javítani - írja az ABC News.

A férfi ámokfutásának ázsiai származású áldozatai voltak, ezért merült fel a rasszizmus, mint lehetséges ok. A BBC washingtoni munkatársa arról számolt be , düh és félelem tapasztalható az amerikai fővárosban, ahol a lövöldözés utáni éjszakán virrasztást tartottak az áldozatok emlékére. Noha a hatóságok korábban sem a rasszista indítékot nevezték meg, a kínai negyedben összegyűlt emberek közül sokan osztották azt a véleményt, miszerint ez egy értelmetlen támadás volt az ázsiaiak ellen. A masszázsszalonokról ismert, hogy néha prostitúciós szolgáltatást is nyújtanak, de a hatóságok szerint nincsen semmi arra utaló jel, hogy ilyen tevékenység folyt volna a merénylő által megtámadott létesítményekben.