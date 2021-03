Müller Cecília: Az itthoni tesztek kimutatják a Covid-mutánsokat is

Az országos tisztifőorvos szerint a jelenlegi járványadatok csillapításához feltétlen szükséges a kockázati korcsoportok minél előbbi beoltása.

Müller Cecília jelezte, több olyan mutáns is van már, amit adott esetben nem tud kimutatni egy-egy PCR teszt, az itthon alkalmazott tesztek azonban képesek erre. Ez nem egy statikus állapot, hiszen napról napra újabb vírusverziók jelennek meg. Magyarországon a brit mutáns dominál, ezért sokkal több lehet a fertőzött a közeljövőben. Müller Cecília úgy számol, egy-két nehéz hétnek nézünk elébe. Szerinte a szennyvízadatok is azt mutatják, hogy a fertőzöttek számának növekedésével kell számolni. Gulyás Gergely után az országos tisztifőorvos is leszögezte, még nincs itt a nyitás ideje. Mindenkitől azt kérte, hogy a járványügyi szakértők és az operatív törzs ajánlásait fogadjuk meg és próbáljunk közösen kilábalni a járványból. – A betegség nem csak gyorsan terjed, hanem súlyos formában is zajlik, ezért mindenkinek oda kell figyelnie magára és a környezetére – mondta, felszólítva a szükségtelen kontaktusok és találkozások elkerülésére. Az oltásokkal kapcsolatban leszögezte, az oltóanyag mennyisége határozza meg a beadott vakcinák számát, a regisztrált 3 millió ember fele már megkapta a védőoltását. Felsorolta, mennyi oltópont üzemel jelenleg, majd kijelentette, hogy ha több vakcina érkezik, akkor ezek számát meg tudják többszörözni. – Annak érdekében, hogy a jelenlegi járványadatokat csillapítani tudjuk, feltétlen szükséges a kockázati korcsoportok minél előbbi beoltása – jelentette ki. Az országos tisztifőorvos a sajtótájékoztatón nem hagyott senkit jótanács nélkül. Azt ajánlotta, hogy sétáljunk sokat a szabadban és próbáljuk meg a gondolatainkat elterelni a vírusról, hiszen a médiumokban hallott koronavírusos hírek megterhelik a lelkünket. Az újságírói megkeresésekre az országos tisztifőorvos a mai napon nem reagált, mondván, azokra a Miniszterelnökséget vezető miniszter "kimerítően" válaszolt az e heti Kormányinfón.