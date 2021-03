Húsvét után nyithatnak az általános iskolák és óvodák

Maruzsa Zoltán államtitkár szerint egy kisebb hibától eltekintve jól működik a digitális oktatás, amely a középiskolások számára tovább tart majd.



Ez a jóslás kategóriája, de úgy készülünk, hogy húsvét után nyissunk – mondta Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára az InfoRádió Aréna című műsorában. A jelenlegi tervek szerint ugyanis április 7-én válthatná fel a digitális oktatást , és indulhatna újra a tantermi oktatás az általános iskolákban, illetve térhetnének vissza a kisebb gyermekek az óvodákba, amelyek a koronavírus-járvány harmadik hulláma miatt bevezetett védelmi intézkedések részeként zártak be.

„Ha a járványhelyzet indokolja, akkor készek vagyunk ezen tolni, de ha a számok javuló tendenciát mutatnak, akkor mielőbb szeretnénk nyitni. (...) A cél az, hogy minél előbb véget érhessenek az oktatásban is a korlátozások” – hangsúlyozta az államtitkár.



Emlékeztetett: a középiskolások november eleje óta digitális tanrendben dolgoznak, de reméli, hogy náluk is minél hamarabb vissza lehet állni a jelenléti oktatásra. Úgy fogalmazott, hogy három hét vagy egy hónap múlva olyan kedvező helyzet lehet, hogy mindenki visszatérhet, de az is előfordulhat, hogy ütemezett visszatérés lesz az oktatási intézményekbe.

Maruzsa Zoltán elégedett a digitális oktatással, mert szerinte a tavalyihoz képest mindenki sokkal felkészültebb voltak a mostani rendszerszintű átálláskor. Mint mondta, csak a március 8-i átálláskor volt a Kréta rendszerben egy terhelési csúcs miatti probléma, de már kijavították.

Elhangzott, a járványhelyzet ellenére zajlik a középfokú felvételi eljárás, sőt már a végéhez közeledik. Januárban megtartották az írásbeliket, ezúttal biztosítottak két pótnapot is, és a szóbelire is március 19-ig lehetőségük van azoknak, akik okkal – például betegség vagy kötelező karantén miatt – maradtak le az eredeti időpontjuktól. – Március 22-én teszik majd közzé az intézmények a felvételi jegyzékeket, és utána március 25-ig lehet még módosítani az adatlapokat, ennek megfelelően történik meg az újrarangsorolás. Utána már hamar látszik, hogy kit hová vesznek fel, de április végére lesznek meg a végleges felvételi eredmények, és aki lemaradt, annak május 10-től elindul pótjelentkezés – sorolta Maruzsa Zoltán. Az érettségivel kapcsolatban pedig megjegyezte:

„A diákok úgy készüljenek, hogy május első napjaiban az írásbeli biztosan lesz, és úgy készülünk, hogy a szóbeliket is a hagyományos módon megtartjuk.”

A beszélgetésből az is kiderült, hogy az április 15-i és 16-i általános iskolai beiratkozásra nem kell személyesen elmenniük a szülőknek: elektronikusan is intézhetik a beíratást, és az eredeti dokumentumokat ráérnek szeptemberben leadni. Sőt, az óvodai beiratkozás is lehetséges elektronikusan.