Két ritka lakóját is rákbetegségben vesztette el a ljubljanai állatkert

A kissé megtévesztő nevű rágcsálók talajba vájt üregrendszerükben töltik a telet.

Az egyre több megjelenő virág mellett a prérikutyák is a tavasz hírnökei – olvasható a Fővárosi Állat- és Növénykert honlapján . Ezek az állatok ugyanis a telet a kifutójuk alatti, maguk ásta üregrendszerben töltik, de most már egyre több időt töltenek a felszínen is. Az állatok neve némileg megtévesztő, ugyanis sok közük nincs a kutyákhoz, a rágcsálók közé tartoznak, a hazai fajok közül a mókusokkal állnak aránylag közelebbi rokonságban. A látogatók sokszor két másik kisemlőssel, a szurikátával vagy az ürgével tévesztik őket össze. A név prérire utaló része azonban tényleg indokolt, mert ezek az állatok Észak-Amerika füves területein, a prérin őshonosak. Ott és az Állatkertben is nyugalmi állapotban töltik a telet: a talaj mélyebb, fagymentes rétegéig lenyúló földalatti üregrendszerükben húzzák meg magukat. Kora tavasszal aktívabbá válnak, és néha már feljönnek a felszínre, de napjaik nagy részét még ilyenkor is lent töltik, a nőstények pedig ebben az időszakban hozzák világra kölykeiket. A koronavírus-járvány miatt november óta zárva tartó intézmény szakemberei arra számítanak, hogy az elkövetkező hetekben egyre többször jönnek elő a prérikutyák, és ha már igazán meleg lesz az idő, illetve a kölykök szeme is kinyílik, őket is előhozzák majd.