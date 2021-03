Leáll az útdíjfizetési rendszer szombat estétől vasárnap reggelig

A második és harmadik hullámban nemcsak a hazai fertőzöttek száma emelkedett jelentősen, de egyre több gyerek is elkapta a koronavírust.

A második és harmadik hullámban nemcsak a hazai fertőzöttek száma emelkedett jelentősen, de egyre több gyerek is elkapta a koronavírust . A tünetek rendkívül sokszínűek lehetnek: fejfájás, szédülés, bizonytalanságérzés, fáradékonyság, rossz közérzet, vagy akár hasi fájdalmak, fogyás és keringési gondok. Ha ezek közül akár csak az egyik tünetet is tapasztalják a szülők tartósan, négy héten át, a fertőzést követően másfél-két hónappal is, érdemes orvoshoz fordulni. A long COVID szindrómával kapcsolatban eddig főleg a felnőtteket érintően jelentek meg publikációk, gyermekeknél egyelőre még kevés a szakirodalmi adat. Mivel a tünetek nagyon sokszínűek lehetnek, ezért számos orvosi szakmából vontak be szakembereket: kardiológus, pulmonológus, gasztroenterológus, pszichiáter és neurológus szakember is segíti a betegellátást. 0-tól 18 éves korig várnak betegeket, az eddigi tapasztalataik szerint azonban a long COVID szindróma elsősorban az iskolásokat és a kamaszokat érintik. Az ambulancia heti két órás rendelési idővel indul, szerdán 8:00 és 10:00 között, ezt igénytől függően tovább bővíthetik a későbbiekben. Nincs szükség beutalóra, időpontot foglalni a klinika oldalán lehet, erre a linkre kattintva . Bárhonnan jelentkezhetnek a betegek a most induló ambulanciára.