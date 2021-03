Görögország áprilistól fogadja az uniós országokból érkező turistákat

Legtöbb esetben a brit mutáció felelős a megbetegedésért.

A rendőrség továbbra is érvényt szerez a hatályos jogszabályoknak, vagyis fellép a korlátozások megszegői, a gyűlések szervezői és résztvevői ellen - jelentette ki az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatóján.



Gál Kristóf közölte: a rendőrség információi szerint a közelgő hétvégén magánszemélyek ismét gyűlésre hívják az embereket, nemcsak a főváros területén, hanem országszerte. Ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy a járványhelyzetben a csoportosulással a résztvevők veszélynek teszik ki a saját egészségüket és másokét is. A rendőrség ezért mindenkit arra kér, tartsa be a gyűlések tilalmára vonatkozó rendelkezéseket - tette hozzá. A regisztrált időseknek már több mint a fele megkapta a védőoltást - mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs nevében a pénteki online sajtótájékoztatón. Galgóczi Ágnes hangsúlyozta, hogy a járvány harmadik hulláma meredeken felszálló ágban van, a brit vírusvariáció gyorsan és könnyen terjed. Jelenleg 10 264 embert ápolnak kórházban és 1174-en vannak lélegeztetőgépen. 1 478 000-en kaptak védőoltást, közülük 444 451-en a második oltáson is túl vannak. A cél, hogy a lakosságot mielőbb átoltsák – mondta. Kitért arra is, hogy az Európai Gyógyszerügynökség közleménye szerint az AstraZeneca oltóanyaga nem növeli a vérrögképződés kockázatát, a vakcinával Magyarországon már több százezer embert oltottak be. Az oltás utáni nemkívánatos eseményeket az NNK és a gyógyszerészeti hatóság is kivizsgálja - tette hozzá. Újságírói kérdésre az osztályvezető elmondta: több vírusvariáns is jelen van Magyarországon. Az NNK laboratóriuma eddig több, mint 1300 esetben mutatta ki a brit mutáns terjedését. 13 személynél a cseh, hatnál pedig a dél-afrikai mutációt.