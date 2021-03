Sokkal több koronavírusos beteg fekszik a győri kórházban, mint amennyit el tudnak látni

A fagypont köré csökkent hőmérséklet miatt többfelé is megmaradt hóréteg.

Péntek éjjel több helyen is havazott az ország középső részén. A legtöbb hó Kalocsa környékén hullott, ahol reggelre a hét centit is elérte a hótakaró vastagsága – írja az Időkép . Főként a középső tájakon fordult elő csapadék, ami a magasban az ország fölé áramló hidegebb levegőnek köszönhetően a legtöbb helyen hó formájában ért felszínt. A fagypont köré csökkent hőmérséklet miatt többfelé is megmaradt hóréteg. Kalocsa mellett Baracson, Galgahévízen, Sárbogárdon és Székesfehérváron is fehér lett a táj egy időre, de mivel péntek napközben fagypont fölé emelkedett a hőmérséklet, a hótakaró el is olvadt. Péntek délelőtt az ország középső részén rövid ideig ismét esni kezdett a hó, amit aztán a napsütés váltott fel.