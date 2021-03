Újabb béremelési ajánlatot tett a B. Braun

Az elkövetkező hónapokban szinte bármilyen ingatlant el lehet majd adni a tóparti településeken. A korlátozások elől nyaralóba menekülne ugyanis, aki csak teheti, a Balatonnál pedig a befektetők is jó lehetőségeket látnak.

Rekordszintre emelkedett a legnépszerűbb nyaralótérségekben eladásra kínált házak, lakások és nyaralók iránti kereslet az idén. A Balaton-part Somogy megyei részén meghirdetett lakóingatlanok iránti érdeklődés 84 százalékkal haladta meg az elmúlt öt év átlagát, a Veszprém és a Zala megyei részeken pedig 54 százalékos volt a növekedés. A Velencei-tónál a gárdonyi és a velencei ingatlanokra ötödével több most az érdeklődő, a Tisza-tó környékén pedig csaknem kétszerannyian szeretnének vásárolni, mint az elmúlt években. A tóparti ingatlanok iránti idei kereslet így már hasonlatos a 2014-ben indult lakáspiaci boom legerősebb éveiben Budapest belvárosában tapasztaltakhoz – derült ki az ingatlan.com elemzéséből. A portál a több mint 16 ezer vonatkozó hirdetése kapcsán azt vizsgálta: az azokat megnyitók milyen arányban indítottak a mobilapplikációból telefonhívást is, vagy fedték fel az adott hirdetéshez tartozó telefonszámot.



Az így mért érdeklődések számának változása a korábbi statisztikák szerint összehangban van a későbbi adásvételek számának változásával



– mondta el lapunknak Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Vagyis a felfutó kereslet nyomában várhatóan az eladások is megugranak majd. Ahogy arról korábban a Népszava is beszámolt : a koronavírus-járvány miatt egy évvel ezelőtt elrendelt szigorítások feloldása után tavaly májusban szinte rögtön megugrott a kereslet a nyaralók iránt, és felpörögtek az eladások is. Elsősorban nem a luxusingatlanokat vásárolták persze, a kereslet inkább az olcsóbb árfekvésű nyaralók iránt volt nagy. A korlátozások idején a négy fal közé szorult városlakók szemében felértékelődött ugyanis még egy zsebkendőnyi telek is. A home office lehetősége és az utazási korlátok együttesen a vásárlásra ösztönözték azokat, akik eddig korábban csak gondolkoztak rajta, és persze volt némi megtakarításuk is.

A helyzet azóta sem sokat változott, így mindez idén tavasszal újabb lökést adott az évek óta egyébként is stabil tóparti keresletnek.

A járvány utáni időszakra készülve ugyanakkor már a befektetési célú vásárlók fantáziáját is megmozgathatják ezek az ingatlanok. A balatoni régióban tervezett turisztikai beruházások után „négy évszakossá” válhat a tó partja, ráadásul ezeken a településeken rengeteg lakóingatlan is épül most. A Velencei-tó népszerűségét pedig a főváros közelsége is erősíti – magyarázza Balogh László. Szerinte ezeken a területeken az elkövetkező hónapokban még nagyobb felfutás várható, így a rekordszintű kereslet és a járványhelyzet miatt idén tavasszal, illetve nyáron szinte bármilyen ingatlant el lehet majd adni.