Szabad szemmel - Jourová: a verdikt már a nyáron megszülethet

Nemzetközi sajtószemle, 2021. március 20.

Bloomberg A Bizottság alelnöke azon van, hogy már az idén vonják meg az uniós támogatásokat azoktól a tagállamoktól, amelyeknél hiba van a kréta körül a demokratikus normák ügyében, akkor pedig kudarcot vall Orbán Viktor elképzelése, hogy a jövő tavaszi választásokig ne lehessen beélesíteni az új jogállami mechanizmust. A múlt decemberi csúcson elfogadott szabályozás elvben januárban érvénybe lépett, ám a magyar és a lengyel kormány elérte az Európai Tanácsban, hogy addig ne alkalmazzák, amíg nem mond róla véleményt az EU legfőbb bírósága. Csakhogy Jourová szerint a verdikt már a nyáron megszülethet. Így Magyarország akár 7,2 milliárd, Lengyelország pedig majdnem 24 milliárd eurónak mondhat búcsút. Már ha Brüsszel a jelenleg megszületőben lévő iránymutatásnak megfelelően azt állapítja meg, hogy fennáll a támogatások elsikkasztásának veszélye, aminek feltétele a jól működő igazságszolgáltatás és közbeszerzési rendszer, valamint hatékony ügyészség. Ezen a szűrőn pedig alighanem fennakad mind Budapest, mind Varsó. Az alelnök azt is tervezi, hogy a retorziót ne csak utólag lehessen elrendelni, azaz visszaélések esetén nem fizetnék ki a benyújtott számlákat, hanem az alapot előre be lehetne fagyasztani, ha gond merül fel az átláthatóság kapcsán. Ily módon már ebben az évben el lehetne rendelni szankciókat. Jourová szerint csak az kellene hozzá, hogy az EUB kedvező állásfoglalása esetén a Bizottság két hónapon belül véglegesítse a játékszabályokat. A politikus megismételte, hogy a helyzet csak rosszabb lett, mind a magyaroknál, mind a lengyeleknél. Ám egyúttal fontosnak nevezte, hogy a mechanizmus jogilag támadhatatlan legyen, bármennyire is igyekszik a maga részéről gyorsítani annak bevezetését. Hiszen, mint mondta, nem akármilyen fegyverről van szó, ezért ha eleve nem lehet kikezdeni, akkor annál hasznosabb lesz a későbbiekben. A Bizottság alelnöke azon van, hogy már az idén vonják meg az uniós támogatásokat azoktól a tagállamoktól, amelyeknél hiba van a kréta körül a demokratikus normák ügyében, akkor pedig kudarcot vall Orbán Viktor elképzelése, hogy a jövő tavaszi választásokig ne lehessen beélesíteni az új jogállami mechanizmust. A múlt decemberi csúcson elfogadott szabályozás elvben januárban érvénybe lépett, ám a magyar és a lengyel kormány elérte az Európai Tanácsban, hogy addig ne alkalmazzák, amíg nem mond róla véleményt az EU legfőbb bírósága. Csakhogy Jourová szerint a verdikt már a nyáron megszülethet. Így Magyarország akár 7,2 milliárd, Lengyelország pedig majdnem 24 milliárd eurónak mondhat búcsút. Már ha Brüsszel a jelenleg megszületőben lévő iránymutatásnak megfelelően azt állapítja meg, hogy fennáll a támogatások elsikkasztásának veszélye, aminek feltétele a jól működő igazságszolgáltatás és közbeszerzési rendszer, valamint hatékony ügyészség. Ezen a szűrőn pedig alighanem fennakad mind Budapest, mind Varsó. Az alelnök azt is tervezi, hogy a retorziót ne csak utólag lehessen elrendelni, azaz visszaélések esetén nem fizetnék ki a benyújtott számlákat, hanem az alapot előre be lehetne fagyasztani, ha gond merül fel az átláthatóság kapcsán. Ily módon már ebben az évben el lehetne rendelni szankciókat. Jourová szerint csak az kellene hozzá, hogy az EUB kedvező állásfoglalása esetén a Bizottság két hónapon belül véglegesítse a játékszabályokat. A politikus megismételte, hogy a helyzet csak rosszabb lett, mind a magyaroknál, mind a lengyeleknél. Ám egyúttal fontosnak nevezte, hogy a mechanizmus jogilag támadhatatlan legyen, bármennyire is igyekszik a maga részéről gyorsítani annak bevezetését. Hiszen, mint mondta, nem akármilyen fegyverről van szó, ezért ha eleve nem lehet kikezdeni, akkor annál hasznosabb lesz a későbbiekben.

Süddeutsche Zeitung Miután Orbán Viktor kénytelen-kelletlen hátat fordított az Európai Néppártnak, most a jobboldalt próbálja újjászervezni az unióban, de itt azért vár rá egy-két bökkenő. Mint pénteki rádiónyilatkozatából kitűnt, továbbra is szembe akar menni Brüsszellel és ehhez Salvinival, illetve Morawieckival kíván egyeztetni. A lap hozzáteszi, hogy amit a miniszterelnök a közrádióban szokott mondani, az egyszerre propagandaeszköz a számára, egyben mutatja, hogy éppen milyen a hangulata. A jelentés emlékeztet arra, hogy Novák Katalin a közösségi médiában jelentette be az elválást, mintha valami piszlicsáré dologról lenne szó, majd könnyedén hozzábiggyesztett egy „viszlátot”. Ugyanakkor Brüsszelben egyszerre kommentálják kétellyel és higgadtsággal Orbán tervét. Egyrészt mivel az általános erőviszonyok nem módosultak érdemben Strasbourgban: a négy nagy Európa-barát frakció továbbra is kézben tartja az ügyek menetét. Másrészt megfigyelők utalnak arra, hogy 15 éve megy a duma jobboldali szupercsoport megteremtéséről, de minden eredmény nélkül. Ha most létrejönne, annak megvolna az előnye, mert több pénzzel, munkatárssal és felszólalási lehetőséggel járna. Csak éppen úgy hírlik, hogy a PiS nem akar lemondani vezető szerepéről a maga csoportjában. Azon kívül Orbán és Kaczynski állítólag nem tartja egymást sokra. Ahogy a nagytekintélyű német, korábbi EP-képviselő, Elmar Brok mondta: a magyar vezető szemében szövetségese csupán egy különc. És akkor még ott vannak az ellentétek Oroszország ügyében. Nem beszélve arról, hogy az olaszoknál mind a Liga, mind a posztfasiszta Olaszország Fivérei ugyanazt a szavazóréteget szándékozik elhódítani. És Salvini már saját pártján belül sem mindenható: a mérsékeltek, Giorgetti alelnökkel az élen be akarnak lépni a Néppártba. Szabadulnának a populista, idegenellenes kolonctól. Egyben célba veszik Berlusconi olvadó táborát. A Néppárton belül azonban azt hallani, hogy nemigen akaródzik nekik új tagot felvenni. Egy bennfentes szerint a Fidesz kihajítása után végre régen nem látott egység alakult ki. Elmar Brok szintén üdvözli a magyar párt búcsúját, mert ily módon az EPP többhónapos küzdelmet spórolt meg. Úgy értékeli, hogy Orbán túltolta a biciklit, ám az osztrák és a szlovén miniszterelnököt leszámítva minden szövetségesét elveszítette a kereszténydemokratáknál. Miután Orbán Viktor kénytelen-kelletlen hátat fordított az Európai Néppártnak, most a jobboldalt próbálja újjászervezni az unióban, de itt azért vár rá egy-két bökkenő. Mint pénteki rádiónyilatkozatából kitűnt, továbbra is szembe akar menni Brüsszellel és ehhez Salvinival, illetve Morawieckival kíván egyeztetni. A lap hozzáteszi, hogy amit a miniszterelnök a közrádióban szokott mondani, az egyszerre propagandaeszköz a számára, egyben mutatja, hogy éppen milyen a hangulata. A jelentés emlékeztet arra, hogy Novák Katalin a közösségi médiában jelentette be az elválást, mintha valami piszlicsáré dologról lenne szó, majd könnyedén hozzábiggyesztett egy „viszlátot”. Ugyanakkor Brüsszelben egyszerre kommentálják kétellyel és higgadtsággal Orbán tervét. Egyrészt mivel az általános erőviszonyok nem módosultak érdemben Strasbourgban: a négy nagy Európa-barát frakció továbbra is kézben tartja az ügyek menetét. Másrészt megfigyelők utalnak arra, hogy 15 éve megy a duma jobboldali szupercsoport megteremtéséről, de minden eredmény nélkül. Ha most létrejönne, annak megvolna az előnye, mert több pénzzel, munkatárssal és felszólalási lehetőséggel járna. Csak éppen úgy hírlik, hogy a PiS nem akar lemondani vezető szerepéről a maga csoportjában. Azon kívül Orbán és Kaczynski állítólag nem tartja egymást sokra. Ahogy a nagytekintélyű német, korábbi EP-képviselő, Elmar Brok mondta: a magyar vezető szemében szövetségese csupán egy különc. És akkor még ott vannak az ellentétek Oroszország ügyében. Nem beszélve arról, hogy az olaszoknál mind a Liga, mind a posztfasiszta Olaszország Fivérei ugyanazt a szavazóréteget szándékozik elhódítani. És Salvini már saját pártján belül sem mindenható: a mérsékeltek, Giorgetti alelnökkel az élen be akarnak lépni a Néppártba. Szabadulnának a populista, idegenellenes kolonctól. Egyben célba veszik Berlusconi olvadó táborát. A Néppárton belül azonban azt hallani, hogy nemigen akaródzik nekik új tagot felvenni. Egy bennfentes szerint a Fidesz kihajítása után végre régen nem látott egység alakult ki. Elmar Brok szintén üdvözli a magyar párt búcsúját, mert ily módon az EPP többhónapos küzdelmet spórolt meg. Úgy értékeli, hogy Orbán túltolta a biciklit, ám az osztrák és a szlovén miniszterelnököt leszámítva minden szövetségesét elveszítette a kereszténydemokratáknál.

FAZ Új szövetségeseket keres Brüsszelben Orbán, aki számít Salvinira és Kaczynskira, az Afd-vel és az Osztrák Szabadságpárttal viszont nem kíván kooperálni, ám nem lesz könnyű dolga. Miután búcsút intett az európai kereszténydemokratáknak, útja alighanem még tovább jobbra vezet, csupán az a kérdés, mennyire jobbra. A Fidesz köreiből folyton azt hallani, hogy kerülni kellene a szélsőjobbot, mint amilyen az Olaszország Fivérei, Le Pen pártja, az FPÖ, továbbá a Szövetség Németországért. A magyar párt ugyanis még mindig konzervatívnak tekinti magát, mondván: az alapoktól nem ő, hanem a Néppárt távolodott el, éspedig balra. Orbán Viktor jól kijön mind Salvinival, mind Kaczynskival, ám azok más-más frakcióhoz tartoznak Brüsszelben. Ugyanakkor mindkét csoportban van olyan párt, amellyel a magyar fél nem szívesen közösködne. A politikus önérzetének jót tenne, ha sikerülne egy új szövetséget életre hívnia, ám ez kemény dió az európai törvényhozási időszak kellős közepén. Viszont továbbra is van egy „nyelve” az EPP-ben: a KDNP-s Hölvényi György, aki ugyan egy szót nem szól önállóan, ám hivatalosan egy másik párt tagja. És ha Orbán tájékozódni akar, illetve támogatásra van szüksége korábbi partnereinél, rendelkezésére áll a szlovén, illetve a bolgár miniszterelnök. Nem beszélve az RMDSZ embereiről. Ez alighanem mindaddig így is marad, amíg nem jön létre valamilyen alternatíva.

Süddeutsche Zeitung Harci üzemmódra állt rá a szlovén kormányfő, zajlik a kulturkampf, emiatt egyre nagyobb a sajtóra, a civil társadalomra, valamint a kultúrára nehezedő nyomás, az ország pedig minden eddiginél jobban megosztott. A fejlemények fokozzák az aggodalmakat az EU-ban, egyrészt miután az ország júliustól átveszi a soros elnöki teendőket, másrészt pedig hogy Jansa koppintja a magyar modellt, vagyis Orbán útját választja. A politikus részéről mindennapos az agresszív retorika és a radikális fellépés a tényleges vagy vélt ellenfelekkel szemben. Ennek megfelelően az ország sűrűn negatív előjellel szerepel a nemzetközi sajtóban. A miniszterelnökről hívei azt mondják, tapasztalt politikai bölény, a másik oldal ezzel szemben gátlástalan narcisztikusnak tartja, aki üldözési mániában szenved. Nemzetközi sajtószervezetek nehezményezik, hogy a hatalom próbálja anyagilag kivéreztetni a közmédiát, illetve az állami hírügynökséget. Egyben saját médiabirodalmat próbál felépíteni, részben a Magyarországtól kapott eurómilliókból. Közben megy a vita a feldolgozatlan múltról: a náci időkről és a szocializmus periódusáról. Ki volt kollaboráns, ki volt áruló, ki volt kommunista és ki harcolt ellenük. Ez örök ideológiai testvérharc, ám hatására csak egyre erősebb a gyűlölet. És hogy ebben Jansa személyesen milyen szerepet vállal, az már legendaszámba megy. Sarec volt kormányfő azt mondja, hogy utódja teljesen átalakította az országot. Radikalizálta követőit és ideológiát vitt bele a vitába. Olyan, mint egy krokodil, amely nem engedi, amit már egyszer a szájába kapott. Harci üzemmódra állt rá a szlovén kormányfő, zajlik a kulturkampf, emiatt egyre nagyobb a sajtóra, a civil társadalomra, valamint a kultúrára nehezedő nyomás, az ország pedig minden eddiginél jobban megosztott. A fejlemények fokozzák az aggodalmakat az EU-ban, egyrészt miután az ország júliustól átveszi a soros elnöki teendőket, másrészt pedig hogy Jansa koppintja a magyar modellt, vagyis Orbán útját választja. A politikus részéről mindennapos az agresszív retorika és a radikális fellépés a tényleges vagy vélt ellenfelekkel szemben. Ennek megfelelően az ország sűrűn negatív előjellel szerepel a nemzetközi sajtóban. A miniszterelnökről hívei azt mondják, tapasztalt politikai bölény, a másik oldal ezzel szemben gátlástalan narcisztikusnak tartja, aki üldözési mániában szenved. Nemzetközi sajtószervezetek nehezményezik, hogy a hatalom próbálja anyagilag kivéreztetni a közmédiát, illetve az állami hírügynökséget. Egyben saját médiabirodalmat próbál felépíteni, részben a Magyarországtól kapott eurómilliókból. Közben megy a vita a feldolgozatlan múltról: a náci időkről és a szocializmus periódusáról. Ki volt kollaboráns, ki volt áruló, ki volt kommunista és ki harcolt ellenük. Ez örök ideológiai testvérharc, ám hatására csak egyre erősebb a gyűlölet. És hogy ebben Jansa személyesen milyen szerepet vállal, az már legendaszámba megy. Sarec volt kormányfő azt mondja, hogy utódja teljesen átalakította az országot. Radikalizálta követőit és ideológiát vitt bele a vitába. Olyan, mint egy krokodil, amely nem engedi, amit már egyszer a szájába kapott.

Neue Kronen Zeitung A Szputnyik V terjesztéséért felelős orosz beruházási ügynökség arra számít, hogy az Európai Gyógyszerhatóság csak június után adja meg az engedélyt a szer számára, de ha meglesz, akkor Moszkva 3-4 hónapon belül kb. 100 millió adagot tud szállítani az unióban. A szervezet elnöke egyben reményét fejezte ki, hogy Magyarország után más tagállamok nemzeti hatóságai is jóváhagyják a vakcinát, függetlenül az EMÁ-tól. Nekik már a jövő hónapban küldeni tudnának a készítményből. Hozzátette, jó volna, ha a döntéshez szakmai és nem politikai szempontokat mérlegelnének az érintett országok. Bírálók ugyanakkor úgy vélik, hogy a szer főként propaganda célokat szolgál a Kreml számára, amely ily módon egyúttal geopolitikai befolyást igyekszik szerezni. Tanulmányok szerint az oltóanyag hatékonysága eléri a 91 %-ot és a védőhatás két éven át tart. Külön előny, hogy olcsó és tárolása nem igényel különösebb odafigyelést. Jelenleg már 50 országban alkalmazzák. A Szputnyik V terjesztéséért felelős orosz beruházási ügynökség arra számít, hogy az Európai Gyógyszerhatóság csak június után adja meg az engedélyt a szer számára, de ha meglesz, akkor Moszkva 3-4 hónapon belül kb. 100 millió adagot tud szállítani az unióban. A szervezet elnöke egyben reményét fejezte ki, hogy Magyarország után más tagállamok nemzeti hatóságai is jóváhagyják a vakcinát, függetlenül az EMÁ-tól. Nekik már a jövő hónapban küldeni tudnának a készítményből. Hozzátette, jó volna, ha a döntéshez szakmai és nem politikai szempontokat mérlegelnének az érintett országok. Bírálók ugyanakkor úgy vélik, hogy a szer főként propaganda célokat szolgál a Kreml számára, amely ily módon egyúttal geopolitikai befolyást igyekszik szerezni. Tanulmányok szerint az oltóanyag hatékonysága eléri a 91 %-ot és a védőhatás két éven át tart. Külön előny, hogy olcsó és tárolása nem igényel különösebb odafigyelést. Jelenleg már 50 országban alkalmazzák.