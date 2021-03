Hónapokig feltűnés nélkül terjedhetett a koronavírus

Vihar lett a párbeszédből: Kína úgy látja, hogy eljött az ő ideje, de Blinken szerint korai lenne leírni Amerikát.

Nem tettek jót a tévékamerák az USA és Kína magas szintű tárgyalásainak. Az eredetileg két-két percesre tervezett bevezetőkből több mint egy órás adok-kapok lett. Az amerikaiak a kínaiak szemére vetették a hongkongi demokráciapárti ellenzék elnyomását és az ujgurok ellen alkalmazott embertelen módszereiket, Tajvan fenyegetését, a számítógépes kalózkodást és gazdasági partnereik zsarolását. A kínaiak erre azzal feleltek, hogy az USA biztonsági szempontokra hivatkozva korlátozza a kereskedelmet és más országokat is Kína-ellenes támadásokra ösztönöz. Különben is, „maguknál meg lemészárolják a feketéket” – hangzott a magyar fülnek Hofi Géza óta ismerősen hangzó ellenérv. A felek úgy belejöttek a szócsatába, hogy nem küldték ki az újságírókat: mindkét oldal a nyilvánosság előtt akarta bizonyítani a keménységét. A kétnaposra tervezett Anchorage-i megbeszéléseken amerikai részről Antony Blinken külügyminiszter és Jake Sullivan nemzetbiztonsági főtanácsadó vesz részt, míg Kínát a külpolitikát a kommunista párt részéről irányító Jang Csie-csi és Vang Ji külügyminiszter képviseli. A felütés arra utal, hogy Kína hangnemet vált, már elégnek érzi gazdasági, politikai és katonai erejét ahhoz, hogy kihívást intézzen az amerikai hegemónia ellen. Peking szerint az Egyesült Államok nem beszélhet a világ közvéleménye nevében, például nem szabhatja meg, milyen a kívánatos sajtószabadság. Jang Csie-csi több mint negyedórán át tartó tirádájában képmutatással és lekezelő magatartással vádolta Amerikát. A New York Times ennek kapcsán Kevin Rudd volt ausztrál kormányfőt idézte, aki most az amerikai Ázsia Társaságot vezeti. Szerinte Peking már hosszabb ideje egyre keményebb és élesebb nyelvezetet használ, mert úgy tartja, hogy a Nyugat és az USA gyengülésével eljött az ő ideje. Ahogyan Hszi Csin-ping kínai elnök fogalmazott két hete egy zárt párttanácskozáson: a Kelet feljövőben, a Nyugat hanyatlóban van. Blinken ugyanakkor Anchorage-ban is megjegyezte, hogy korai lenne leírni az Egyesült Államokat. Kína nem csak Amerikával szemben agresszív, az elmúlt időszakban halálos határvillongásokba keveredett a szintén atomhatalom Indiával, a partjaihoz közeli vizeken pedig vietnámi, malajziai, Fülöp-szigeteki és japán hajókat fenyegetett. Amerikai értékelés szerint a következő hat év során nem zárható ki, hogy Kína megpróbálja elfoglalni Tajvant. A BBC szerint a csütörtöki tárgyalási fordulóban figyelmen kívül hagyták a diplomáciai szokásokat. Az amerikaiak szerint ezért a kínaiak a felelősek, amiért teátrálisan viselkedtek, drámával próbálták elterelni a figyelmet a lényegről. Az utóbbi végül mégiscsak az, hogy a küldöttségek pénteken folytatták a megbeszéléseket.