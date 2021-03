Harmincan is elkaphatták a koronavírust a budapesti kard világkupán

Mindent vihet, és ugyanúgy el is bukhat a hétvégén a női válogatott, a tét a tokiói szereplés kivívása. A feladat megugorható.

A legutóbbi két olimpiát a magyar női válogatott nélkül rendezték, ami azért meglepő a kívülállóknak, mert évek óta sok szakmabeli állítja: az NB I a világ legerősebb bajnoksága. Ami ezek szerint, ha így is van, nem a magyar, hanem a külföldi világsztároknak tudható be. Ezzel együtt igencsak elkeserítő lenne, ha London (2012) és Rio (2016) után Tokióban is a magyar nők nélkül rendeznék az olimpiát. Ezt a blamázst amúgy simán el tudja kerülni a válogatott, hiszen a péntektől vasárnapig Győrben esedékes olimpiai selejtező a realitások szerint nem megugorhatatlan magasság. A magyarok pénteken a csoport leggyengébb tagjának tartott Kazahsztán ellen kezdik a minitornát: a válogatott a 2019-es világbajnokságon 39-15-re legyőzte az első riválist. Szombaton Szerbia következik, amely a legutóbbi világbajnokságon hatodik, az Európa-bajnokságon pedig 13. lett. Játékoskerete – főként a sérülés miatt hiányzó világsztár, Andrea Lekic nélkül – nem olyan erős, mint a magyaroké, de a szerbek szokás szerint rendkívül céltudatosan, elszántan és optimistán készülnek a tornára. A szövetség elnöke, Milena Delic elmondta, nagyon elégedett a játékosok hozzáállásával, hiszen minden edzésen rendkívül motiváltak voltak és nagyon várják a torna kezdetét. „Tisztában vannak vele, mi vár rájuk, és tudják, hogy olyan lehetőség előtt állnak, amely ritkán adódik egy pályafutás során. A lányok egy részének soha többé nem lesz ilyen esélye” – idézte a távirati iroda a szerb elnököt. Ljubomir Obradovic szövetségi kapitány ennél jóval messzebb ment, közölte: ha kijutnak az olimpiára, ott éremesélyesnek tartja válogatottját. Ugyanakkor megjegyezte, az övék lesz Győrben a lehető legrosszabb menetrend, hiszen az oroszokkal kezdenek, majd a magyarokkal találkoznak, és a két kulcsfontosságú mérkőzésük között 24 óra sem telik el. A magyarok kulcsmérkőzése tehát nyilvánvalóan a szerbek elleni lesz – a Kazahsztán elleni győzelem borítékolható, mint ahogy az Oroszországtól való verség sem lenne meglepetés. A négyes csoportból pedig az első kettő jut tokiói repülőjegyhez. Elek Gábor szövetségi kapitány 19 fős keretet állított össze, ebből 11 játékos saját csapatából, a Ferencvárosból érkezik: csakhogy a válogatott produkciójára rányomhatja a bélyegét a fővárosi klubcsapat szereplése. Az FTC hosszú ideje nem tud stabil teljesítményt nyújtani a nemzetközi mezőnyben és a Győr elleni bajnoki rangadókon, a Bajnokok Ligájából éppen egy hete esett ki a montenegrói Buducsnoszt Podgorica elleni nyolcaddöntőben. Ráadásul Elek Gábor koronavírusos megbetegedése miatt csak szerda este csatlakozott a nemzeti együtteshez. Távollétében a válogatottat Danyi Gábor másodedző és Görbicz Anita irányította, Elek utasításai alapján. A játékoskeret Szöllősi-Zácsik Szandra érkezésével csak kedden vált teljessé, ráadásul Háfra Noémi, Csiszár-Szekeres Klára, Schatzl Nadine és Bíró Blanka a közelmúltban hetekig nem játszhatott sérülés, illetve betegség miatt, Kovács Anett pedig még soha nem szerepelt a felnőtt válogatottban. A BL-ben, a bajnokságban és a Magyar Kupában is címvédő Győrt csupán Lukács Viktória képviseli, ugyanis Faluvégi Dorottya és Fodor Csenge sem szerepel a keretben.

Tornák és helyezések A magyar válogatott a 2019-es világbajnokságon és a tavalyi Európa-bajnokságon is a vártnál halványabban szerepelt – Japánban a 14., Dániában a 10. helyen végzett –, ám előbbi eredménynek köszönhetően mégis lehetősége van olimpiai selejtezőt játszani. A vasárnapi ellenfél, Oroszország a 2016-os riói győzelem óta nem nyert világversenyt, a legutóbbi Európa-bajnokságon csak ötödik lett, ezért Ambros Martín szövetségi kapitány helyett segítője, Alekszej Alekszejev vette át a csapat irányítását, és a szakmai stábba visszatért a legendás Jevgenyij Trefilov is. A magyarok legutóbb 2006-ban tudták legyőzni Oroszországot, azóta három döntetlen mellett hatszor kikaptak.