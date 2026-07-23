Ritmikus Gimnasztika Világkupa - Fotók!

A budapesti világkupa kiemelt jelentőségét az adja, hogy egy hónap múlva lesz Stuttgartban az olimpiai kvalifikációs világbajnokság, és a kedvező időpont sok külföldi sztárt is idevonzott. Emellett 2017-ben Magyarországon lesz a sportág Európa-bajnoksága, s a világkupa a rendezés szempontjából is jó teszt lehet.