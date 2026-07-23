A magyar férfi vízilabda-válogatott 16-11-re nyert a horvát csapat ellen a Sydneyben zajló világkupa szuperdöntő csütörtöki negyeddötőjében.
Szerdán Sydneyben megkezdődik a vízilabdázók világkupadöntője, amelyben a magyar női és férfi válogatott is harcba indul a győzelemért. Előbbi a negyeddöntőben – magyar idő szerint – 12:15-től (tv: M4 Sport) az olimpiai bajnok spanyolokkal csap össze. A férfiakra csütörtökön Horvátország vár majd.
A spanyolországi vívó világkupa döntőjében a Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád, Decsi Tamás alkotta együttes az amerikaiakat győzte le.
Miközben a magyar rendezésű versenyről hazatérve sorra jelentik az országok a fertőzötteket, a hazai szövetség nyolcról tud, és nagyon elégedett.
Nem sikerült ledolgoznia hátrányát az ausztrál Cate Campbell-lel szemben.
A világkupa versenyen, összetett pontversenyben második lett a magyar úszó.
A magyar versenyzők kilenc érmet, egy aranyat, három ezüstöt és öt bronzot szereztek vasárnap a Szegeden zajló kajak-kenu világkupa 200 és 500 méteres döntői során.
Hat érmet, három-három ezüstöt és bronzot szereztek a magyar versenyzők a Szegeden zajló kajak-kenu világkupa szombati versenynapján.
Rasovszky Kristóf nyerte a nyíltvízi úszók 10 kilométeres világkupa versenyét a kanadai Quebecben.
Hosszú Katinka Moszkvában tapasztalta először, hogy mit jelent az úszó világkupára vonatkozó új szabályozás, aminek lényege, hogy csak négy számban indulhat egy fordulóban. Elkeseredett hangú bejegyzést írt a Facebook-ra, annak ellenére, hogy három aranyat és egy ezüstöt szerzett az orosz fővárosban.
Szilágyi Áron bronzérmes lett a férfi kardozók moszkvai Grand Prix versenyén szombaton.
Berki Krisztián aranyérmet nyert lólengésben, Kovács Zsófia pedig ezüstöt szerzett felemáskorláton a tornászok dohai világkupaversenyén pénteken.
Mivel a szíriai háborús és emberiesség elleni bűncselekmények továbbra is megtorlatlanul maradnak, az Amnesty International a konfliktus hatodik évfordulóján ismét a világ vezetőihez fordul, hogy azok végre szolgáltassanak igazságot a pusztítás több millió áldozata számára.
A negyedik helyen végzett a magyar férfi kardválogatott a lengyelországi világkupaversenyen, Varsóban.
A vasárnapi hatból öt döntőben volt magyar résztvevő, akik négy érmet, közte két aranyat nyertek a rövidpályás gyorskorcsolyázók calgaryi világkuparajtján, emellett az eddigi három után további négy alkalommal döntöttek országos csúcsot.
Hosszú Katinka négy arany- és két bronzérmet gyűjtött a szombati zárónapon az úszók rövidpályás világkupájának negyedik, pekingi állomásán.
Hosszú Katinka három arany-, illetve egy-egy ezüst- és bronzérmet szerzett a rövidpályás úszóvilágkupa negyedik, pekingi állomásának pénteki első napján.
Három számban győzött pénteken Hosszú Katinka az úszók rövidpályás világkupa-sorozatának nyitóállomásán, Chartres-ban.
Marosi Ádám a harmadik helyen végzett az öttusázók idei második világkupaversenyén, Rio de Janeiróban.
Hosszú Katinka két szám döntőjében győzött, és egy-egy aranyat Gyurta Dániel és Verrasztó Dávid is nyert Dohában, az úszók idei világkupa-sorozatának utolsó előtti állomásán, a hétfői nyitónapon.
Tóth Krisztián és Joó Abigél is a harmadik helyen végzett a cselgáncsozók olimpiai kvalifikációs világkupa-sorozatának Abu-Dzabiban rendezett Grand Slam-viadalán.
Hat viadal után és kettővel a vége előtt Hosszú Katinka toronymagasan vezet az úszók 2015-ös világkupájának összesített pontversenyében, a nőknél Jakabos Zsuzsanna a harmadik, és ugyanezt a pozíciót foglalja el a férfiak mezőnyében Verrasztó Dávid is.
Papírforma győzelemmel kezdte szereplését a magyar férfi vízilabda-válogatott a világliga európai selejtezőjében: Benedek Tibor együttese a sorozat keddi nyitányán 17-10-re nyert a grúz csapat ellen Szolnokon.
A budapesti világkupa kiemelt jelentőségét az adja, hogy egy hónap múlva lesz Stuttgartban az olimpiai kvalifikációs világbajnokság, és a kedvező időpont sok külföldi sztárt is idevonzott. Emellett 2017-ben Magyarországon lesz a sportág Európa-bajnoksága, s a világkupa a rendezés szempontjából is jó teszt lehet.
Remekül kezdte az idényt Olasz Anna: az Egyesült Államokban tanuló sportoló második lett a nyíltvízi úszók világkupa-sorozatának új-kaledóniai állomásán, Noumeában.
A tavalyi évhez hasonlóan, idén is Marokkóban rendezik a FIFA-klubvilágbajnokságot. Ezt a tornát még 2000-ben hozták létre, azzal a céllal, hogy megmérkőzzenek egymással magukat a kontinensek legjobbjai.
Mondhatnánk azt, van egy jó és egy rossz hírünk. Melyikkel kezdjük? No, jó, legyen a jó előbb…
Az ausztrálok elleni csütörtöki döntetlennel megnyerte a csoportját a magyar férfi vízilabda-válogatott az Almatiban zajló világkupán.