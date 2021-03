Kunhalmi: Életeket kell menteni, a kormány fejezze be hazug politikai játszmáit!

A megtámadott ellenzéki polgármesterek tételesen cáfolnak, és összefogást kérve, a lakossághoz fordulnak.

Nincs jobb vagy baloldali oltóanyag, csak oltóanyag van; minden elérhető oltás jobb, mint a megbetegedés – ezzel a felütéssel kezdte rendkívüli online sajtótájékoztatóját Kunhalmi Ágnes. Az MSZP társelnöke szerint Magyarország nehéz napokat él: egyre többen fertőzödnek és halnak meg a koronavírus-járványban. A szocialisták szerint a járványügyi adatok folyamatosan romlanak, a kormány mégis az ellenzéket, az önkormányzatokat, és immár – szintet lépve – a polgármestereket támadja. Kunhalmi Ágnes szerint a Sára Botond, Józsefváros korábbi fideszes polgármestere által vezetett fővárosi kormányhivatal ugyanis pénteki közleményében az ellenzéki vezetőket hibáztatta a kabinet járvány elleni védekezésének kudarcáért.



Az MSZP-s politikus szerint ugyan átoltottságban hazánk lakosságarányosan – ahogy a kormányzati propaganda szól – valóban a második helyen áll az Európai Unióban, csakhogy a halálozás tekintetében is a negyedikek vagyunk.

Megjegyezte: a Fidesz most „teríteni” próbálja a felelősségét, ami egyébként Orbán Viktoré, ugyanis csak neki vannak elérhető, releváns, megbízható információi arról, hogy milyen lépéseket kell tenni a járványban. Az intézkedésekkel azonban késtek, amikor az első és a második hullám között elfelejtették felkészíteni a lakosságot és az egészségügyet egyaránt. Kunhalmi úgy fogalmazott, hogy az ellenzéki polgármesterek a hazug kormányhivatali állítások ellenére minden lehetséges módon segítik a háziorvosokat az oltások megszervezésében. Tételesen felsorolta hogy a megtámadott önkormányzati vezetők mit tettek. Összefoglalva:

„Az Őrsi Gergely vezette II. kerületben fertőtlenítőszereket, valamint a vakcinák tárolására hűtőket bizosítottak;

a IV. kerület élén álló Déri Tibor irányításával folyamatosan segítik a háziorvosokat, elsősorban a lakosság elérésében;

Niedermüller Péter, a VII. kerületi polgármestere szerint az adminisztrációs segítségen túl FFP 2-es maszkokat szereztek be, sőt a háziorvosok anyagi támogatást is kaptak;

a IX. kerületben Baranyi Krisztina polgármester arról tájékoztatott: külön segítséget nyújtottak városrendészeti, közterületi ügyekben;

a XI. kerületben elsősorban telefonos és adminisztrációs segítséget adnak, és a városrészt a civilben orvos László Imre vezeti;

Tóth József, a XIII. kerület polgármestere büszke arra, hogy saját munkatársakat is biztosítanak az oltási munkához a telefonos segítség, a lakossággal való kapcsolattartáson túl. Egyebek mellett fénymásolókat is biztosítottak a háziorvosoknak, sőt a szervezésben szociális munkások, védőnők is közreműködnek;

Horváth Csaba XIV. kerületi polgármester tájékoztatása szerint tíz naponta minden háziorvost közvetlenül megkeresnek, mire van igényük: jórészt adminisztrációs segítségre, de ketten például SIM-kártyát kaptak, mert azt kértek;

A XIX. kerület vezetője, Gajda Péter elmondása szerint eddig négy háziorvos kapott az önkormányzattól mobiltelefont, és további készülékeket szereznek be. Ha beindul a tömeges oltás, a háziorvosok call center felállítását kérték, s az önkormányzat ebben is segít.

Kunhalmi Ágnes emlékeztetett, a kormánypártok Szaniszló Sándor XVIII. kerületi polgármestert is megtámadták a kínai vakcina ügyében, holott a fel nem használt oltóanyagokat éppen a kormány vitette el. Felhozta azt is, hogy miközben a hatóságok hadjáratot indítottak a Nemény András irányította Szombathelyen az önkormányzati oltópontok ellen, ugyanolyanok megnyitását készségesen engedélyezték a Fidesz vezette budapesti V. és XVI. kerületben, valamint Szekszárdon is.

„A járványkezelés össznemzeti ügy, összefogással kell a magyar emberek életét megmenteni. Fejezzék be a politikai játszmákat” – szólította fel a kormányt Kunhalmi Ágnes.

Hozzátette, az ellenzéki településvezetők ezután közvetlenül a lakossághoz fordulnak, tőlük kérik a járványelleni küzdelemhez a támogatást.