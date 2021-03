Nem lehetnek külföldi szurkolók az olimpián és a paralimpián

Három és fél év után fejezi be szakkommentátori munkáját a televíziónál. A TV2 sajtóosztálya a csatorna szakértői gárdájának frissítésével magyarázza a történteket.

A korábbi 23-szoros válogatott labdarúgó Hrutka János péntek délután közösségi oldalán tudatta, hogy három és fél év után nem folytatja a szakkommentátori munkáját a Spíler TV-nél. A 46 éves korábbi futballista nem ír konkrétumokat a távozása okáról, a posztban inkább csak utal rá, hogy a családügyekről alkotott véleményével lehetett a gond, emiatt köszönhették meg a munkáját. Mint ismert, a magyar válogatott kapusa, Gulácsi Péter február 23-án hivatalos Facebook-oldalán állt ki az egyenjogúság, illetve a szivárványcsaládok mellett, majd egy nappal később Hrutka védelmébe vette az RB Leipzig hálóőrét, amiért fittyet hányt a szurkolói közeg elvárásaira, autonóm mert lenni, miközben tudta, hogy ennek lesznek következményei. A következmények hamar utolérték Hrutkát, aki telefonos megkeresésünkre elmondta, nem kíván többet hozzátenni Facebook-bejegyzéséhez. Megkerestük Hetthéssy Zoltánt, a Spíler TV főszerkesztőjét is: ő úgy fogalmazott, nem nyilatkozhat, kérdéseinket írásban a TV2 sajtóosztályának tehetjük fel.„A Spíler TV az indulása óta figyelmet fordít arra, hogy az egyes sportágak, különösen a futball szakértői csapatát időről időre megújítsa. Hrutka Jánosnak köszönjük a munkáját, a téves feltételezésekkel szemben az igazság az, hogy a közeljövőben új szakértőket köszönthetnek a képernyőn a sportcsatorna nézői” – kaptuk a választ a TV2 sajtóosztályától.Hrutka menesztése annyiban nem meglepő, hogy a szivárványcsaládok melletti kiállás a lehető legtávolabb áll a TV2 csoporthoz és Mészáros Lőrinc bizalmasához tartozó Spíler TV-től. Egyébiránt nem ez az első hasonló eset a csatornánál, Kele Jánosnak 2018-ban azután kellett távoznia a csatornától, hogy kritizálta Mészáros Lőrinc akkor induló sportruházati márkáját, a 2Rule-t. „A Spíler TV sem először lép erre az útra, mégsem hittem, hogy ez valaha előfordulhat – reagált Hrutka kirúgására Facebook-oldalán Kele. – Hogy az egykori ünnepelt futballista, a jelenlegi szakmája egyik legjobb, leginkább elismert képviselőjének számító Hrutkának sem adnak semmilyen mozgásteret. Hogy az elbocsátó szép üzenethez még csak radikálisan kormányellenes üzeneteket sem kell megfogalmaznia, mert a pohár már attól betelik, ha kiáll, és őszintén állást foglal arról, hogy egy futballistának is lehet véleménye. Még akkor is, ha az mindössze annyit tesz: #acsaladazcsalad” – írta bejegyzésében a Spíler Tv-től már korábban elbocsátott egykori szakkommentátor.