A kormány újra elővette az egyedülálló szülőket

Novák Katalin a gyermeküket egyedül nevelők világnapján jelentette be a kormány legújabb terveit.

- közölte az egyszülős családok világnapja alkalmából közzétett videójában a családügyekért felelős tárca nélküli miniszter. Novák Katalin közlése szerint sok olyan elvált család van, ahol a gyermekét vagy gyermekeit nevelő szülő nem tudja érvényesíteni a tartásdíj-fizetési kötelezettségét. A politikus úgy véli, szigorúbb fellépésre van szükség, ezért az igazságügyi tárcával közösen dolgoznak ennek részletein. Szeretnék, ha a tartásdíj megállapítása hatékony lenne, valamint annak behajtása is. Ezen kívül felsorolta a kötelező kormányzati sikerpropaganda elemeit is, hogy miben támogatják az egyszülős családok életét. Példaként említette a családi adókedvezményt, valamint azt, hogy a családvédelmi akcióterv legtöbb eleme ugyancsak elérhető a számukra. "Tovább dolgozunk tehát azért, hogy az egyszülős családok terheit a lehetőségekhez képest a leginkább mérsékelni tudjuk itt Magyarországon" - zárta gondolatait Novák Katalin. Noha a politikus által felsorolt intézkedések üdvözlendők, mégsem lehet teljes egészében örülni a bejelentésnek. Jelentősen árnyalja Orbánék családbarát politikáját, hogy nemrég súlyosan diszkriminálták azokat a személyeket, akik egyedülállóként szeretnének gyermeket örökbefogadni. Mint azt lapunk is megírta , a kormány lényegében lehetetlenné tette az ilyen élethelyzetben lévők számára azt, hogy szülővé váljanak.