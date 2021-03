Sok az új (kényszer) vállalkozás

Változatlanul tart a cégalapítási láz, ám ez inkább a betegség, semmint az erő jele - véli az Opten.

Februárban 3270 vállalkozást jegyeztek be, ami az elmúlt 6 év második legnagyobb értéke - közli az Opten. Bár 2020 negyedik negyedéve csak 3,6 százalékos éves GDP-csökkenést hozott, a cégalapítási számok inkább a próbálkozásokról tanúskodnak, semmint kedvező vállalkozói hangulatról - véli elemzőjük, Pertics Richárd. A februári érték 35 százalékkal haladja meg az e szempontból eleve erős 2020 átlagát. Tavaly decembert leszámítva utoljára 2014-ben hágott magasabbra a cégalapítási kedv. Ágazatok szerinti bontásban élen jár az építőipar és a kereskedelem, de sokan vágnának "szakmai, tudományos, műszaki tevékenységbe" is. Ide tartoznak többek között a tanácsadók, könyvelők, könyvvizsgálók és a médiareklám egyes területei. Mivel egyikük sem nevezhető a járványhatás kifejezett nyertesének, a kiugró értékeket a céginformációs szolgáltató inkább kényszervállalkozási hatásnak tudja be. A visszaesés nyomán ugyanis sok korábbi alkalmazott vagy vállalkozó keres új lehetőségeket. Az építőipar élénksége azért is figyelemre méltó, mert termelésük visszaesése jóval meghaladja az országos átlagot. A kényszertörlések felfüggesztése miatt a megszüntetések közel 1500-as értéke kevéssé irányadó. A viszonylag alacsony érték nem feltétlen jó hír: a sok hátrahagyott, de hivatalosan még működő vállalkozás nehezíti a tisztánlátást. Februárban 421 felszámolást tettek közzé, ami hathavi csúcs. Az arány még kevéssé kritikus, ám jelzi, hogy egyre kevesebben bírják az elhúzódó koronavírus-járvány gazdasági hatásait és a kifizetetlen számlák mind több vállalkozás életének végét hozhatják. Némi bizakodásra ad okot a - nyugodt bezárást célzó - végelszámolások viszonylag alacsony, 833-as értéke, ami jelentős csökkenés a januári csúcshoz és az ilyenkor szokásos értékhez képest is. Végrehajtás 3656 vállalkozás ellen indult, ami önmagában nem kiemelkedő, ám abszolút értelemben még mindig nagyon magas. Sok eljárás indul az építőiparban, a vendéglátásban és a szállítmányozásban. Az Opten 2021-re mind az alapítások, mind a megszüntetések terén még komoly hullámzásokat jósol.