Ingyenes lett a cégalapítás

Márciusban több cégformánál is ingyenes lett a cégeljárási illeték és a közzétételi költségtérítés - ezekért korábban egy kft. esetén 105 ezer forintot kellett fizetni. Az új Polgári Törvénykönyv egy kevésbé ismert szabálya szerint ráadásul úgy is létrehozható kft., hogy az alapításkor a vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátására nem kerül sor - írja a hvg.hu.