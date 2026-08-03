A volt TEK-főigazgató néhány napja alapított egy logisztikával is foglalkozó céget.
Paczolay Máté a volt külgazdasági és külgazdasági miniszter kabinetjében nem volt sok dolga, most mégis komplett tartalmak, hír- és kampányoldalak vagy blogok előállítására szakosodik.
Az a Czájder Gábor lett a MÁV beruházásaiban alvállalkozóként dolgozó V-Híd Network Kft. ügyvezetője, aki korábban a jelenlegi belügyminiszterrel őrző-védő céget alapító egykori kabinetfőnök beosztottja volt az ORFK-n.
Augusztusban újabb, ezúttal egy épületfelújítással foglalkozó cégben lett érdekelt a végrehajtói kar korrupcióval vádolt volt elnöke.
Mintha a gazdaságban megmozdult volna valami, legalább is ezt tükrözik a cégalapításról és -felszámolásról tanúskodó augusztusi számok. Az új felszámolások száma csökkent, míg a cégalapítások fokozatos emelkedést mutattak – olvasható ki az Opten céginformációs szolgáltató gyűjtéséből.
A tulajdonos „szuverenitása védelme érdekében” nem kívánt nyilatkozni.
Az MVBK körrupcióval vádolt korábbi elnökének csaknem a teljes családja beszállt az üzleti életbe.
A miniszterelnök veje karácsonyhoz közeledve is előre megy, nem hátra.
Az Ózdi Kézilabda Club Kft. ügyvezetője Vitális István lett, aki kilenc éven át volt az ózdi Fidesz elnöke, míg Kazincbarcikán a helyi fideszes parlamenti képviselő fia lett az új sportvállalkozás irányítója.
Úgy tűnik, a miniszterelnök lánya harmadik gyermeke is beleveti magát az üzleti életbe.
A kényszermegszüntetések újbóli engedélyezése a hazai vállalkozások körében bezárási hullámot indított. Ez a magas alapítási értékekkel együtt kiugró cserélődéshez vezetett - írja az Opten.
A miniszterelnök divat- és szállodaiparban utazó lánya, most épp ipari bolti kiskereskedő, tulajdonos és egyben ügyvezető lett.
Magasan tetőzik a cégalapítási kedv: áprilisban is 3000 felett jegyeztek be új vállalkozást Magyarországon, több mint kétszer annyit, mint tavaly ilyenkor.
Változatlanul tart a cégalapítási láz, ám ez inkább a betegség, semmint az erő jele - véli az Opten.
Az Opten szerint a Covid-járvány vegyes megítélésű hatásaként januárban havi csúcsot döntött a - nyugodt cégbezárást sejtető - végelszámolások szintje, de az alapítások és az induló egyéni vállalkozások száma is rekord-közeli értéket mutatott.
Noha rekordok már nem várhatók, a csökkenés még bizonyulhat ideiglenesnek.
Márciusban több cégformánál is ingyenes lett a cégeljárási illeték és a közzétételi költségtérítés - ezekért korábban egy kft. esetén 105 ezer forintot kellett fizetni. Az új Polgári Törvénykönyv egy kevésbé ismert szabálya szerint ráadásul úgy is létrehozható kft., hogy az alapításkor a vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátására nem kerül sor - írja a hvg.hu.
Idén az első három negyedévben 25 027 vállalkozást töröltek, és egyidejűleg 20 649 újat jegyeztek be a cégnyilvántartásba - közölte az összesített adatokat a listát összeállító gazdasági információ szolgáltató cég, a feketelista.hu .
Idén az első negyedévben 9583 cég szűnt meg Magyarországon, 50 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában - közölte az Opten céginformációs szolgáltató az MTI-vel csütörtökön. Ugyanakkor kétszer annyi céget, 10 033-at alapítottak, mint tavaly ilyenkor, de ez nem biztató.