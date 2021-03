Uniós biztos: Európának semmi szüksége az orosz vakcinára

Megtorpant a szélsőjobboldal nyomulása a világban, mi több, a mozgalom kezd visszaszorulni – mutat rá a vezércikk . Megjegyzi, hogy Amerika jó ideje úgy gondolja, ami a washingtoni politikában történik, az egyben jelzi, mi várható a világban. Nos, Biden ugyan lenyomta Trumpot, de ebből még nem lehet globális következtetéseket levonni. Főleg, hogy Németország és Franciaország még választások előtt áll. Viszont a múlt heti hollandiai eredmény, valamint a két német tartományi választás kimenetele azt mutatja, hogy a járvány folytán az emberek felelős kormányt, demokratikus stabilitást akarnak, továbbá hogy a politika törődjön többet a klímaváltozással. Ugyanez derült ki egyébként Ausztráliában is. Azaz mint Amerikában: fontos a mérsékelt hang, a hozzáértés és a társadalmi érzékenység. Ezt most már nem csupán a középbal, hanem a mérsékelt jobb is felismerte. Ugyanakkor a szélsőjobb mind a hollandoknál, mind a németeknél korlátok közé szorult. Már nem megy olyan jól a soruk, mint Trump alatt. Elvesztették a lendületüket. És látnivaló, hogy a Covid-19, valamint az éghajlatváltozás miatt a tömegek a gyakorlatiasabb gondolkodásmód felé fordultak, inkább érdekli őket az eredmény. Ez pedig haladás.

Váratlanul igen széles támogatást élvez Magyarországon az egynemű családok gyerekvállalásának támogatására indult mozgalom. Előzőleg a kormány kampányt kezdeményezett az LMBT-közösség ellen, hogy feltüzelje híveit a választás előtt, de úgy néz ki, hogy a magyarok többsége nem vevő a dologra. Egy sor nagy cég, az Ikeától a Levi’s-en és az HBO-n át, a Michelin-csillagos Bábel étteremig aláírta a kezdeményezést, amely szembe megy az Orbán Viktor által szorgalmazott szigorítással. A „Család az család” néven meghirdetett ellenakció mögé már 140 vállalkozás állt oda, ám feltűnő, hogy ezek között egyetlen nagy állami társaság sincsen, de hiányzanak a listáról a vezető tőzsdei szereplők is. Hogy a többiek közül mégis ennyien vállalták a véleményüket, az még a szervezőket is meglepte, mert a cégek általában óvakodnak ujjat húzni Orbánnal. Hiszen a miniszterelnök egyfolytában próbálja megerősíteni uralmát a bíróságok és civil szervezetek fölött. Továbbá tekintélyelvű fordulata miatt több ízben is összecsapott Brüsszellel. A Bábel tulajdonosa, aki meleg, reméli, hogy egy nap ők is örökbe fogadhatnak gyereket. Ő maga sok más emberrel ellentétben nem fél, bár szerinte nagyot szólna, ha retorzió érné. Itt ugyanis alapvetően az emberi jogokról van szó, és nem politikáról. Egy közelmúltban készült felmérés mindenesetre azt bizonyítja, hogy a közvélemény jelentős része szerint a hatalom túllőtt a célon. A tapasztalat idáig az, hogy a vállalatoknak megérte befogni a szájukat, mert jelentős állami támogatásra számíthatnak, ha megkötik a maguk alkuját a kormánnyal. Chikán Attila, korábbi gazdasági miniszter úgy látja, hogy a Fidesz nem szeret ellenállásba ütközni és könnyen célponttá válhat az a cég, amely a párt útjában áll. Pál Márton, az egyik szervező elárulta: csak akkor rukkoltak ki az akcióval, amikor már elég támogatót gyűjtöttek össze, mert egy-két ellenszegülőn könnyen el lehet verni a port, de miként lehetne egyszerre 100 célpontra tüzelni?