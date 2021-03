Hétfőn még hózápor és havas eső is jöhet

Ezen a napon jellemzően olyan események zajlanak, amelyek bemutatják a Down-szindrómás emberek teljesítményét.

"Az idei év egy különleges év, hiszen a 2021. március is szimbolikus értelemmel bír: '21-03-21, ezen kívül a Down Alapítvány idén ünnepli 30. évfordulóját is" – áll a szervezet honlapján. Ennek megünneplésére, valamint a világnappal kapcsolatban az alapítvány összművészeti pályázatot hirdetett , melyben az alkotók szabadon dönthetnek arról, hogyan fejezik ki magukat. A magyarországi Down Alapítvány a pályázat meghirdetésén túl jelentős munkát végez a hazai Downosoknak való segítségnyújtás terén. A szervezet egy mintaprogramot fejlesztett ki, amely olyan, születéstől az idős korig terjedő szolgáltatásrendszert jelent, mely lehetővé teszi, hogy