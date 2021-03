4,6 millió magyar fizetett ki fejenként 62 ezer forintot a miniszterelnök hobbijára a vírusválság közepén

A Jobbik korábbi elnöke szerint a parizer-kampány csak rövid távon növeli a népszerűséget.

Ha most kellene fogadnom, nem mondanám azt, hogy kormányváltás lesz. Nem azért, mert nem akarok kormányváltást, hanem még nem látom az ellenzéket erre képesnek – jelentette ki Vona Gábor az ATV Spirit FM Harcosok Klubja című műsorában. Arra kérdésre, hogy mennyire tartja sikeresnek Jakab Péter elnökségét a Jobbikban a korábbi pártelnök, azt válaszolta, hogy vegyes érzései vannak. Úgy véli, hogy mikor nő egy párt népszerűsége, azt nem kell megmagyarázni. A Jobbik népszerűsége, és Jakab Péter népszerűsége is nőtt, méghozzá olyan ütemben, amelyen a kutató intézetek is meglepődtek az elmúlt hónapokban. Vona ugyanakkor úgy látja, hogy politikai víziótlanság és „parizer-kampány” uralkodik, ami rövid távon hozhat népszerűséget, de hosszú távon sem a Jobbik, sem az ország javát nem szolgálja. A volt pártelnök kifejtette, hogy a parizer egy szimbólum, a szegénységé , és ha valaki ezzel kampányol, akkor ezzel a magyar társadalom egzisztenciális dühét lovagolja meg, és ezzel nem lehet szavazói törzs bázist képezni

– Ezek a szavazók katasztrófaturisták egy pártnál, éppen ott jelennek meg, ahol legjobban ki tudják élni a dühüket – állapította meg Vona Gábor.

Az EP-választáson elért 6 százalékhoz képest mostani mérések alapján 12 százalékon áll a Jobbik. Vona feltételezése szerint ellenzéken belülről jöttek ezek az emberek. Vona Gábor egyetért azzal, hogy a 2022-es parlamenti választás a Jobbikon múlik, mivel ha az ellenzék nyerni akar, akkor nem csak Budapesten, hanem vidéken is kell nyernie. A kérdés szerinte az, hogy a falvakban ki nyer. Még azt is elképzelhetőnek tartja, hogy Jakab Péter szociális populizmusa akár képes lehet arra, hogy a Fidesznek ezt a fajta előnyét mérsékelje. A korábbi pártelnök meglátása szerint az elmúlt években a Jobbik szervezetileg nagyon meggyengült, és most már sokkal inkább egy média-párt, mint egy hálózat.

– A Jobbik szervezeti mítosza nem létezik, és a koronavírus most azt is okozza, hogy ezt az aktivista hálózatot nem lehet reparálni – mondta Vona Gábor.

Arra számít, hogy a 22-es választási kampány egyfajta „apokaliptikus pornót” jelent majd, ahol a halál és a szex lesz a téma. Elmondása szerint a pártok is erre készülnek, a kampánycsapatok tárazzák be az ilyen típusú tartalmakat. Beszélt arról is, hogy ma a Fideszen kívül a DK az egyetlen olyan párt, amely politikai pártként működik.

– Szervezeti szinten, aktivisták terén, stratégia kérdésében, vezetettségben, kommunikációban is nagyon tudatos, ami a DK-nál történik. És ez nem most kezdődött, hanem hosszú évek munkája érett be a DK-nál – magyarázta.

Hozzátette, hogy szervezeti és politikai értelemben is a DK-nál látja a legerősebb potenciált, de nagyon távol áll tőle a párt.