Felfüggesztett börtönbüntetését súlyosbította letöltendőre a másodfokon eljáró bíróság.

A Győri Fellebbviteli Főügyészség indítványának megfelelően a bíróság súlyosabb büntetést szabott ki abban az ügyben, amelyben a vádlott egy tízéves kislány nemi szervét a ruháján keresztül simogatta – írja az ügyészség . Az első fokon eljáró Székesfehérvári Törvényszék a vádlottat 12. életévét be nem töltött, felügyelete alatt álló személlyel szexuális cselekmény végzésével elkövetett szexuális erőszak bűntettében mondta ki bűnösnek. Ezért 2 év – végrehajtásában 5 évi próbaidőre felfüggesztett – szabadságvesztésre ítélte. A főügyészség azonban indítványozta, hogy minősítsék a cselekményt súlyosabbnak, erőszakkal elkövetettnek. Emellett végrehajtandó szabadságvesztést, illetve foglalkozástól és közügyek gyakorlásától eltiltást is indítványoztak. A vádhatóság emlékeztetett arra, hogy súlyosan szeméremsértő a nő, a gyermek mellének megfogása, nemi szervének simogatása, ruhán keresztül is, ha az a nemi vágy felkeltésére, fenntartására vagy kielégítésére irányult vagy arra alkalmas.