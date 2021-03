Babos győzelemmel kezdett Miamiban

A magyar teniszező szetthátrányból fordítva jutott a selejtező második fordulójába.

Babos Tímea bejutott a selejtező második fordulójába a miami keménypályás tenisztorna 3,2 millió dollár (980 millió forint) összdíjazású női versenyében. A világranglistán 108. magyar játékos a hazai pályán szereplő Caroline Dolehide-dal (157.) találkozott, és szetthátrányból fordítva, 2 óra 13 perc alatt diadalmaskodott. Babos „a nehéz és fordulatos első játszmát követően az alaposan feljavult adogató- és fogadójátékoknak köszönhetően jutott a selejtező 2. fordulójába” – értékelte a mérkőzést a magyar teniszező honlapja . Beszámolójuk szerint az 57 perces első játszmában Dolehide fogadóként többször is kihasználta az esélyeit, végig vezetett. A hazai játékos háromszor brékelt, az sem zavarta meg, hogy 5:2 után fogadóként három, majd a következő gémben elveszítette a szerváját. Aztán Babos 40-15-re is vezetett, de Dolehide brékelt harmadszor is, így lezárta a nyitó felvonást. A 41 perces második játszma nyitányaként a magyar játékos elnyerte ellenfele adogatását, és ez meghozta a remélt változást. Babos ettől kezdve már nagyon ügyelt a szerváira, a nehéz helyzetekben is nyerte saját gémjeit, majd 4:2 után hatalmas csatában újra brékelt. A szettet pedig 0-ra hozott gémmel zárta le. A harmadik szett is kiválóan kezdődött: a magyar játékos újra elvette Dolehide szerváját. A folytatásban pedig biztosan őrizte előnyét, 4:2 után végképp eldöntötte a mérkőzést. A 27 éves játékos 15-re nyerte el ellenfele szerváját, majd 0-ra hozta a sajátját – írták. A főtáblára jutásért Babos az olasz Elisabetta Cocciarettóval (113.) csap össze. A viadal másik magyar résztvevője, az ATP-rangsorban 40. Fucsovics Márton 29. kiemeltként erőnyerő lesz a nyitókörben, majd a 64 között egy selejtezőből érkező ellenfél vár rá.