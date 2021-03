A család az család – Véleménye miatt rúghatták ki az állami sportcsatorna kommentátorát

Egyre többen produkálnak pozitív tesztet a Magyarországon megtartott különféle megmérettetéseken, ám semmi jele annak, hogy bármelyiket lefújnák.

"Egyetlen ország sem rendez a saját járványgörbéjének a csúcsán kiemelt nemzetközi sporteseményeket, folyamatosan hallhatjuk a tornák lemondását. Ott van a németek példája, az angol futballklubok nem utazhattak be a Bajnokok Ligája-mérkőzéseikre, ezért játszottak a Puskás Arénában több meccset

- nyilatkozta a Blikknek az ÁNTSZ járványügyi főosztályának egykori vezetője. Ócsai Lajost a lap azután kereste meg , hogy kiderült, a kardvívók március 11–14. között rendezett olimpiai kvalifikációs budapesti világkupa-versenyén (vk) rengeteg koronavírus-fertőzöttet találtak. Ezen felül a hétvégén a birkózók és a női kézilabdázók is Magyarországon küzdöttek meg a tokiói olimpián való részvételért. Sőt, ezen a héten kezdődik budapesti és székesfehérvári helyszínnel az U21-es labdarúgó Európa-bajnokság csoportköre, de lesz úszó-ob és öttusa-vk is a fővárosban. A szakember szerint mi mindent vállalunk, ami valószínűleg nem szakmai kérdés, sokkal inkább politikai. "Ezt semmiképpen sem helyeslem" – tette hozzá.