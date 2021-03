Keletről vakcina, Nyugatról gáz – Szijjártó mérleget vont

Ugyanakkor az oltást azok is megkapják, akiknek érvénytelenítették a TAJ-számát.

- közölte a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. Tállai András az LMP-s Hohn Krisztina kérdésére válaszolva azt írta , a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) március 10-ei kimutatása szerint kevesebb, mint 55 ezer adózó halmozott fel fél éven túli tartozást. Ez nagyjából 48 ezer forintot jelent. A politikus emlékeztetett arra is, hogy aki ezt nem tudja egy összegben megfizetni, az kérheti a részletekben való teljesítést vagy akár a teljes tartozás elengedését. Jelezte, aki jövedelmi helyzete miatt nem tudja megfizetni a havi 8 ezer forintot, az az illetékes járási hivatalnál tudja ezt jelezni. Ebben az esetben akár az állam is átvállalhatja az összeg megtérítését. Az már korábban kiderült, hogy akik a tartozás miatt elveszítették a TB-számukat, azok is megkaphatják ingyenesen a koronavírus elleni vakcinát.