Háromból egy „gyógyult” szenved a koronavírus hosszú távú szövődményeitől

Háromból egy Covid-19-en átesett beteg hosszú távú szövődményektől szenved – állapította meg egy elemzés, amely a témában készült tanulmányok alapján született. A leggyakrabban említett tünetek között a fáradtság, a légszomj, a szorongás, a depresszió és a poszttraumás stressz-szindróma (PTSD) szerepel – írták a kutatók a Natural Medicine folyóiratban hétfőn publikált tanulmányban. A szerzők szerint az adatok arra utalnak, hogy a Covid-19 hosszú távú következményeivel kapcsolatos egészségügyi vészhelyzetet alulértékelik, és a kormányoknak alaposabban meg kell vizsgálniuk és meg kell találniuk a kezelés módját. Kartik Sehgal, a bostoni Dana-Farber Rákintézet onkológusa, a tanulmány szerzője az AFP-nek arról beszélt, hogy globálisan milliókat fertőzött meg a koronavírus, és ennek a páciensek fizikai, kognitív és mentális állapotára gyakorolt egészségügyi hatásait még vizsgálni kell. „Lehet, hogy még csak a jéghegy csúcsát látjuk” – figyelmeztetett a kutató. A Covid-19 súlyos eseteinél gyakori, hogy hosszú ideig fennmaradnak a légzési problémák, tanulmányok igazolják azt is, hogy a vírus más szerveket is megtámad, és ez különféle szövődményekhez vezet, köztük szív- és érrendszerei megbetegedéshez és krónikus gyulladáshoz – áll az elemzésben. Sehgal és kollégái kilenc európai, amerikai és kínai hosszú távú tanulmányt elemeztek, és megállapították, hogy számos páciensnél jelentkeztek különféle szervi megbetegedések hónapokkal a kórházból történt elbocsátásuk után. Összességében a tanulmányokban szereplő páciensek 30 százalékánál jelentkezett legalább egy olyan tünet, mint a fáradtság, a légszomj vagy valamilyen mentális probléma. Egy olaszországi tanulmányban, amely 143 beteg esetét vizsgálta, a kutatók azt írták, hogy a páciensek csaknem 90 százalékánál lépett fel valamilyen elhúzódó tünettel járó szövődmény hatvan nappal a koronavírus-fertőzés kezdete után. A leggyakoribb tünetek között volt a fáradtság (53,1 százalék), a légszomj (43,4 százalék), az ízületi fájdalom (27,3 százalék) és a mellkasi fájdalom (21,7 százalék). A páciensek több mint fele szenvedett egyszerre több tünettől két hónappal a kórház elhagyása után. Három tanulmány, amely francia, brit és kínai kutatások alapján készült, azt mutatta, hogy a betegek 25-30 százalékánál alvási zavarok léptek fel hetekkel a Covid-19-ből való felépülésük után. Több tanulmány alapján az is kiderült, hogy a betegek 20 százaléka hajhullásról is beszámolt. A betegség mentális egészséggel kapcsolatos szövődményei ugyancsak aggasztók. Olaszországban 402 felgyógyultból a kórházba kerülésük után egy hónappal 56 százaléknál igazoltak a vizsgálatok valamilyen pszichiátriai problémát, köztük poszttraumás stresszt, depressziót vagy szorongást. A tanulmány szerzői szerint a betegek mintegy 30 százalékánál alakul ki poszttraumás stressz-szindróma, miután kórházba kerülnek Covid-19-cel. A kutatók szerint fontos, hogy a betegség fizikai és mentális szövődményeit egyaránt vizsgálják. Emellett további hosszú távú kutatásokra van szükség a Covid-19 következményeinek feltárására, valamint ki kell szélesíteni a betegség elhúzódó szövődményeitől szenvedő páciensek klinikai ellátórendszerét. Sehgal hangsúlyozta: tanulmányuk remélhetőleg világosan rámutatott, hogy a Covid-19 túlélése nem feltétlenül kielégítő egészségügyi eredmény. „Miközben a halálozás elkerülése a legfontosabb cél marad, az is nagyon fontos, hogy felismerjük, a Covid-19 sok szervet betegít meg” – mondta. A páciensek a kórház elhagyása után is orvosi segítségre szorulnak, és ez három-négy hét elteltével sem szűnik meg feltétlenül – tette hozzá.