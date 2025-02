Demenciával fenyeget a Covid, de az idősek maguk is felvehetik a harcot ellene rendszeres otthoni agytréninggel

Egyre biztosabb hogy a Covid–19-el fertőzött időseknél nagyobb arányban alakul ki demencia, mint azoknál, akik nem fertőződtek meg. Léteznek olyan relaxációs tréningek, amelyekkel javíthatók a koncentrációs és emlékezeti problémák, most az a kérdés, hogy ezek a gyakorlatok a Covidon átesett idősekre is ugyanolyan jótékony hatással vannak-e, mint másokra. Hogy mindez kiderüljön, vizsgálatsorozatot indított a Természettudományi Kutatóközpont Kognitív Pszichológiai Kutatócsoportja, ehhez keresnek még most is 60–75 év közötti jelentkezőket.