Szinte kizárólag a brit mutáns fertőz

Müller Cecília az operatív törzs sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy elemi erővel tombol a harmadik hullám.

Közel egy órás csúszással kezdődött a meghirdetett időponthoz képest az operatív törzs napi nyilvános sajtótájékoztatója. Az eseményen a Miniszterelnökség államtitkárától megtudhattuk, hogy "Magyarország Európa leggyorsabb oltási sebességét diktálja". György István, az oltási munkacsoport vezetője felmondta a sikerpropaganda kötelező elemét, miszerint a keleti vakcinák miatt kaphatta meg sok ember már az oltást. A következő hét ütemezése kapcsán kifejtette, folytatódik a regisztrált idősek immunizálása, illetve sokan lesznek olyanok is, akik már a második adagjukat kapják meg. A politikus kifejtette, összesen 215 ezer idős embert tudnak beoltani a jövő héten, ha mindenki elfogadja a számára felkínált oltóanyagot. György István arra kérte az önkormányzatokat, segítsenek be a háziorvosoknak az oltással kapcsolatos adminisztrációban.

Az államtitkár alaposan kiosztotta a médiát, amiért az egyes orgánumok álhírek özönével jelentkezik. – A baloldal és a velük szimpatizáló sajtó fő törekvése, hogy folyamatosan manipulálja a közvéleményt, zavart keltsen, és az oltási folyamatot kritizálja, rossz színben tüntesse fel – közölte, hozzátéve, hogy szerinte ezzel az egész orvostársadalmat és az oltási folyamatban résztvevő, erejüket nem kímélő oltócsapatokat sértik meg. Elmondta, hogy nincs semmiféle káosz, az oltások jól szervezetten zajlanak, amit az is jól mutat, hogy szerintük Németországban a "magyar modell" átvételére készülnek.



Elemi erővel tombol a járvány, szinte kizárólag az brit mutáns fertőz

- mondta már az országos tisztifőorvos. Müller Cecília ismertetett egy korábbi tudományos kutatást, amely szerint a variáns 55 százalékkal magasabb halálozási arányt okoz. Éppen emiatt fontosnak nevezte, hogy mindenki tartsa be az általános higiénés szabályokat és aki kaphat oltást, éljen a lehetőséggel. Kifejtette, lassan már félmillió ember kapta meg teljesen az oltást, de ez még mindig messze van attól, hogy népesség-szinten lehessen értékelni a védettséget. Müller Cecília jelezte, újra levelet küld a 65 éven feletti időseknek, amiben ismét a vakcina felvételére buzdít. Emellett elmondta azt is, hogy nagyon nagy az egészségügy leterheltsége, ezért bevetnek minden lehetséges munkaerőt, ideértve a katonaságot és az önkénteseket. Hangsúlyozta, rendkívül súlyosan zajlik a fertőzés, egyre több az olyan fiatal, akinek nincsen alapbetegsége. Az országos tisztifőorvos nem feledkezett meg dicsérni a kormány munkáját, amiért mindent megtesznek, hogy nagy mennyiségű vakcina érkezzen az országba. A halálozási számokkal kapcsolatban csak annyit mondott: ne azért tartsuk be a szabályokat, mert azokat valaki "bevasalja" rajtunk, hanem mert ez a felelősségünk és kötelességünk. A sajtótájékoztató végén – immár a megszokott módon – a kormánymédia kérdései következtek. Az ezekre adott válaszokból kiderült, hogy érdemes a játszótéri homokot kicserélni, s gyakran forgatni, hogy az UV-sugarak némiképp fertőtleníteni tudják azt. Emellett fontos, hogy csak egészséges gyermek és felnőtt menjen a játszótérre. Egy másik kérdés kapcsán kifejtette, a járvány kezdete óta az egészségügyi dolgozók 1,4 százaléka fertőződött meg.