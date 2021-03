Döbbenetes méretű a szakápolók hiánya

A Miniszterelnökséget vezető miniszter korábban azt közölte, nincsen kapacitásprobléma az egészségügyben.

- közölte az ATV híradója. A csatorna értesülései szerint a Pécsi Tudományegyetem 400 ágyas klinikáján a 4-5. emeleti műtőket is koronavírusos betegek kezelésére alkalmas intenzív osztállyá alakították át. A sebészek és az érsebészek a szívcentrumba járnak hetente kétszer műteni. A legnagyobb gondot a helyhiány mellett a dolgozók leterheltsége okozza, ezért egyre több olyan munkatársat hívnak be az úgynevezett sárga és vörös vonal mögötti betegek ellátására, akik korábban ezeken a részlegeken nem dolgoztak. Az ügyben az ATV kereste az Emberi Erőforrások Minisztériumát is (EMMI) de a cikk megjelenéséig nem kaptak választ a tárcától. Mint lapunk is megírta , múlt hét csütörtökön Gulyás Gergely kancelláriaminiszter azt közölte, nincsen kapacitásprobléma az egészségügyben. Szerinte a személyi feltételek biztosítottak. Több mint 10 ezer kórházi ágyat tudnak felszabadítani és ha kell, akkor a továbbiakat is képesek a rendszerbe állítani. Szükség esetén a katasztrófavédelem akár 20 ezer ágyat tud bevetni, de a számítások szerint ennyi beteg nem szorul intézményi ellátásra.