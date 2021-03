Pénzügyminisztérium: 1127 milliárd forint pluszt kap az egészségügy

Még mindig Felcsút felé veszik útjukat a gigantikus közpénzes megbízások.

A Fejér-BÁL most a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. tenderén jutott hozzá egy zsíros falathoz. Nem egyedül örülhetnek a sikernek: azzal a West Hungária Bau-val fognak közösen dolgozni, amelyhez eddig is szintén áramlottak az adófizetői milliárdok. Az uniós közbeszerzési értesítő szerint most a piliscsabai Iosephinum a „Makovecz Imre Bástyája” nagyprojekten belül, az Országos Széchényi Könyvtár archivális raktárépületének teljes körű kivitelezése lesz a feladatuk. Az épület egy 91 000 polcfolyóméter befogadó képességű könyvraktár lesz, melyben többek között egy speciális szerverterem is helyet kap. A hirdetmény szerint valószínűsíthető, hogy alvállalkozók igénybevétele lesz szükséges a szerződés teljesítéséhez